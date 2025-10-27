Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) этим летом начало уголовный процесс о возможных нарушениях в Фонде развития портов, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Госконтроль по результатам ревизии в фонде весной заявил, что выявлены существенные недостатки, касающиеся юридического статуса фонда, управления финансами и работы персонала. Как указал Госконтроль, неполное правовое регулирование затрудняет контроль за статусом и деятельностью фонда, кроме того, отсутствуют эффективные системы контроля и финансового управления расходованием средств и внутренние нормативные акты для согласования расходов.

Госконтроль отметил, что решения о финансировании в фонде принимают неуполномоченные лица, а при согласовании сделок обнаружена возможная личная заинтересованность сотрудников секретариата Латвийского совета портов, транзита и логистики.

В ходе проверки было установлено, что фонд заключал договоры с сотрудниками Министерства сообщения об оказании услуг, дублирующих функции министерства, при этом сотрудники Минсообщения не согласовывали совмещение должностей. Кроме того, фонд выплачивал вознаграждение сотрудникам Минсообщения, которые фактически не находились на работе, а годовые отчеты фонда не подавались компетентным органам.

О результатах проверки Госконтроль информировал Генеральную прокуратуру. Заявление было передано БПБК, которое по результатам ведомственной проверки начало уголовный процесс, сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

В БПБК агентству ЛЕТА подтвердили, что в июне был начат уголовный процесс о возможном злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге в корыстных целях.

На текущем этапе расследования ни один человек не является подозреваемым. Более подробной информации о ходе расследования в бюро не предоставили.