Спасатели помогли четырём грибникам выбраться из леса ночью 0 234

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Спасатели помогли четырём грибникам выбраться из леса ночью

Вчера помощь спасателей понадобилась четырём людям, которые ночью не смогли найти выход из леса, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вчера незадолго до полуночи ГПСС получила вызов в Барту, Южнокурземский край, где в лесу заблудились четыре человека. Сотрудники службы указали им направление выхода из леса с помощью звуковых и световых сигналов автоцистерны. В 1:00 операция завершилась.

В ночь на воскресенье ГПСС получила вызов в волость Бренгули Валмиерского края, где на первом этаже двухэтажного жилого дома горели бытовые вещи и мусор на площади полквадратного метра. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались три человека. После двух часов работы пожарные завершили тушение пожара.

За последние сутки, с 24 по утро 27 октября, ГПСС получила 92 вызова: 19 — на тушение пожаров, 57 — на спасательные работы, а 16 вызовов оказались ложными.

#гпсс #леса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
