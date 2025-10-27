20-летний житель Уссурийска стал жертвой мошенников. Он поверил, что говорит с сотрудником почты, пишут СМИ.

С молодым человеком аферисты связались через мессенджер. В звонке женщина представилась сотрудницей почтового отделения и попросила продиктовать код из SMS якобы для того, чтобы подтвердить отправку посылки. В следующем звонке мошенники уже от имени служащих банка и силовых ведомств заявили парню, что, сообщив код, он открыл доступ к своим персональным данным преступникам. К этому времени, по их словам, злоумышленники уже могли подобраться к банковским накоплениям и недвижимости 20-летнего человека.

Собеседники рекомендовали защитить имущество, переведя сбережения на «безопасный счет». Также юношу заставили взять кредит на полмиллиона рублей (около пяти тысяч евро - прим.) — эти деньги также ушли на реквизиты мошенников. Кроме того, в целях «безопасности» ему строго рекомендовали продать квартиру. Сделка, как обещалось, будет проведена фиктивно и поможет выявить банду черных риелторов. За квартиру 20-летний парень выручил 3,4 миллиона рублей (около 35 тысяч евро - прим.), которые обменял на криптовалюту и таким же образом перевел на «безопасный счет». Спохватившись, горожанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.