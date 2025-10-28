Baltijas balss logotype
Российские спецслужбы могут использовать для шпионажа затонувший паром «Эстония» 0 389

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Погибшее судно постоянно привлекает сторонников конспирологических версий.

Погибшее судно постоянно привлекает сторонников конспирологических версий.

Подводные устройства управляют беспилотниками и подводными роботами, а также способны собирать акустические сигнатуры военных кораблей и подлодок НАТО.

Россия могла создать в районе затонувшего в Балтийском море парома «Эстония» тайный полигон для подводных операций по наблюдению за военно-морской активностью НАТО. Об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, основанном на информации от источников в службах безопасности НАТО. «Эстония» потерпела крушение в сентябре 1994 года во время шторма по пути из Таллина в Стокгольм. Погибли 852 человека, и часть тел жертв до сих пор покоятся на 80-метровой глубине в 35 км от финского острова Утё. В связи с этим власти Финляндии, Эстонии и Германии после катастрофы закрыли доступ к затонувшему судну.

Благодаря этому ограничению российские разведслужбы, как предполагается, разместили на затонувшем судне подводные устройства, управляющие беспилотниками и подводными роботами, а также способные собирать акустические сигнатуры военных кораблей и подлодок НАТО. Эти сигнатуры помогают идентифицировать суда по уникальным звуковым характеристикам их двигателей и винтов, говорится в расследовании. В западных разведках полагают, что за такие операции отвечает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) РФ. Это секретное подразделение, подчиняющееся напрямую Минобороны, специализируется на подводном шпионаже, диверсиях и разведке.

ГУГИ, в частности, контролирует флот из судов спецназначения, мини-субмарин и подводных беспилотников, включая судно «Янтарь», которое НАТО считает одним из ключевых российских разведывательных кораблей. ВМС стран альянса неоднократно обнаруживали «Янтарь» вблизи подводных кабелей и критически важных объектов инфраструктуры в Северном и Балтийском морях, сказано в расследовании.

В период с 2021 по 2024 год Финляндия временно разрешила доступ к части защитной зоны с целью проведения нового расследования причин катастрофы. В это время, согласно расследованию, страны НАТО наблюдали возросшую активность российских подлодок в этом районе. Кроме того, в последние годы Литва, Латвия, Великобритания и Ирландия сообщали об обнаружении неопознанных подводных датчиков, предположительно, российского производства, отмечают расследователи.

В материале также говорится, что российские компании на протяжении многих лет закупали передовые западные технологии подводного наблюдения с помощью сети посредников, в частности, фирмы, зарегистрированные на Кипре. Стоимость этих сделок оценивается в $50 млн.

#шпионаж
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
