Употребление дешевых или самопальных алкогольных напитков, в которых оказывается метанол, может привести к слепоте или смерти, предупреждает британский Форин-офис. В новый, расширенный список были включены Мексика, Россия и Япония. Британский Форин-офис (FCDO) расширил свое же предупреждение об опасности отравлении метанолом, включив в него еще восемь стран, где были зарегистрированы подобные случаи среди британских туристов.

Новое предупреждение теперь включает такие популярные направления, как Япония и Мексика, и расширяет рекомендации, уже существующие для таких стран, как Таиланд, Лаос и Вьетнам.

Обновление является частью информационной кампании FCDO "Знай признаки отравления метанолом", созданной для привлечения внимания к опасностям, связанным с нелегальными или фальсифицированными напитками.

Хэмиш Фалконер, министр по делам консульств и кризисов Великобритании, заявил, что отравление метанолом часто смертельно и его трудно опознать вовремя, чтобы спасти жертву.

"Ранние симптомы напоминают обычное алкогольное отравление, - говорится в его заявлении. - К тому времени, когда путешественники осознают опасность, может быть уже слишком поздно".

Форин-офис добавил в список Японию, Мексику, Эквадор, Индию, Индонезию, Россию, Кению и Бангладеш.

FCDO не сообщила подробностей о конкретных инцидентах в новых странах, но это решение было принято в результате сотрудничества с парламентариями, экспертами в области здравоохранения и путешествий, а также семьями жертв, пострадавших от отравления метанолом. Оно также отражает растущую обеспокоенность по поводу контрафактного или нерегулируемого алкоголя в туристических местах.

Недавние трагедии показали, насколько рискованно покупать дешевые напитки в барах, клубах и на туристических курортах.

В начале этого года во вьетнамском городе Хойан умерли британка и южноафриканец, предположительно употребившие самодельный лимончелло.

В конце 2024 года шесть путешественников, включая британца и двух граждан Дании, умерли на популярном туристическом курорте Лаоса Ванг Вьенг после употребления спиртных напитков с добавлением метанола.

В Индонезии с 2019 года было зарегистрировано более 334 предполагаемых случаев отравления метанолом, согласно базе данных организации "Врачи без границ", отслеживающей случаи отравления метанолом по всему миру.

Большинство из них связано с бутлегерским алкоголем под названием "арак". Этот нерегулируемый, часто домашний спиртной напиток обычно дистиллируется из сока пальмовых цветов или риса и продается в небольших магазинах на Бали, Ломбоке и островах Гили, где среди жертв ежегодно оказываются туристы, сообщает MSF.

Метанол - это вид технического спирта, который обычно используется в антифризах, красках и чистящих средствах. По внешнему виду и вкусу он похож на этанол - тот самый алкоголь, который содержится в напитках, - но для человека он очень токсичен. Даже употребление небольшого его количества может привести к катастрофическим последствиям.

Всего 30 граммов чистого метанола, что соответствует размеру стандартной рюмки, могут привести к смерти в течение 12-48 часов.

Симптомы отравления метанолом на ранних стадиях могут напоминать похмелье или обычное алкогольное опьянение - тошнота, рвота, головокружение и спутанность сознания, но в течение нескольких часов они могут усугубиться: появятся проблемы со зрением, судороги или остановка дыхания.

Поскольку метанол не имеет запаха и вкуса, у путешественников нет надежного способа узнать, что напиток опасен.

FCDO призывает путешественников покупать только герметичные напитки в лицензированных заведениях и избегать самодельных или немаркированных спиртных напитков, предварительно смешанных коктейлей и напитков, подаваемых в ведрах или кувшинах, как те, что продаются в популярных местах Юго-Восточной Азии.

Новое руководство содержит ссылки на обновленные ресурсы на правительственном сайте Travel Aware, где описано, как распознать отравление метанолом и что делать при появлении симптомов.