Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Козловскис, отвечая на запрос оппозиции об убийстве собак, указал на пределы своих полномочий 0 126

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: Козловскис, отвечая на запрос оппозиции об убийстве собак, указал на пределы своих полномочий
ФОТО: Unsplash

Министр как должностное лицо не имеет полномочий распоряжаться процессуальными действиями или осуществлять надзор за уголовным процессом, говорится в ответе министра внутренних дел Рихарда Козловскиса комиссии Сейма по запросам, которая в среду рассматривала запрос депутатов от партии "Латвия на первом месте" об ответственности Государственной полиции в связи с убийством трех собак в Брунавской волости Баусского края.

Козловскис отметил, что, согласно Уголовно-процессуальному закону, министр внутренних дел не имеет права отдавать распоряжения или осуществлять надзор за уголовным процессом. Закон гласит, что должностное лицо, уполномоченное вести уголовный процесс, обязано возбудить его при наличии оснований.

В данном случае полиция была немедленно направлена на место происшествия, провела осмотр и собрала доказательства. Расследование продолжается, принимаются необходимые меры. В то же время начато ведомственное расследование для оценки поведения сотрудников полиции, говорится в ответе министра.

По словам Козловскиса, нет никаких оснований полагать, что полиция действовала с опозданием или ненадлежащим образом. Озабоченность общественности понятна, но расследование не проводится публично. Как только это станет возможным, полиция предоставит больше информации о ходе расследования и принятых решениях, пообещал министр.

Он выразил уверенность, что полиция обеспечит всестороннее и беспристрастное расследование произошедшего.

Читайте нас также:
#животные #мвд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В таких чертогах роскоши хотела жить специалистка по компьютерам, но - не судьба. Иконка видео
Изображение к статье: Руководителя скорой помощи и его коллег снова будут судить за драку 2014 года
Изображение к статье: В Риге вор вскрыл машину и… уснул
Изображение к статье: В квартире в Югле найден мёртвый мужчина с огнестрельным ранением в голову

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео