Министр как должностное лицо не имеет полномочий распоряжаться процессуальными действиями или осуществлять надзор за уголовным процессом, говорится в ответе министра внутренних дел Рихарда Козловскиса комиссии Сейма по запросам, которая в среду рассматривала запрос депутатов от партии "Латвия на первом месте" об ответственности Государственной полиции в связи с убийством трех собак в Брунавской волости Баусского края.

Козловскис отметил, что, согласно Уголовно-процессуальному закону, министр внутренних дел не имеет права отдавать распоряжения или осуществлять надзор за уголовным процессом. Закон гласит, что должностное лицо, уполномоченное вести уголовный процесс, обязано возбудить его при наличии оснований.

В данном случае полиция была немедленно направлена на место происшествия, провела осмотр и собрала доказательства. Расследование продолжается, принимаются необходимые меры. В то же время начато ведомственное расследование для оценки поведения сотрудников полиции, говорится в ответе министра.

По словам Козловскиса, нет никаких оснований полагать, что полиция действовала с опозданием или ненадлежащим образом. Озабоченность общественности понятна, но расследование не проводится публично. Как только это станет возможным, полиция предоставит больше информации о ходе расследования и принятых решениях, пообещал министр.

Он выразил уверенность, что полиция обеспечит всестороннее и беспристрастное расследование произошедшего.