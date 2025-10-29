Baltijas balss logotype
Офицер армии Литвы носил дамскую сумочку министра и гладил ей одежду? 6 1775

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото LRT

Фото LRT

На фоне обсуждения возможной отставки министра обороны Литвы Довиле Шакалене внимание общественности соседней страны привлекло её поведение — в частности, история с сумкой, пишут общественные СМИ Литвы.

В социальных сетях распространилось фото, на котором видно, как адъютант министра идёт позади неё с сумкой в руках. В СМИ также появились анонимные свидетельства сотрудников министерства, утверждавших, что Шакалене якобы унижает подчинённых. Фото было воспринято как доказательство того, что министр заставляет подчинённого носить свою личную сумку.

По данным портала 15min, источники в Министерстве обороны рассказывали, что адъютант министра, майор Марюс Дзянцявичюс, якобы обязан носить сумку министра, гладить одежду и выполнять иные личные поручения. Журналисты сообщали, что некоторые подчинённые Шакалене жаловались на травлю и провоцирование конфликтов.

Однако именно сумка оказалась в центре общественной дискуссии о компетентности Шакалене. Начались споры — действительно ли подчинённый носит её вещи, — и вскоре в интернете появилась фотография, подтверждающая это. Снимок был сделан фотографом и оператором LRT 20 октября в здании правительства.

Тем не менее Министерство обороны официально заявило LRT.lt, что на фото адъютант несёт не сумку министра.

«Такая функция не предусмотрена должностными обязанностями адъютанта. На фотографии изображено, как он несёт не личную сумку бывшего министра Д. Шакалене», — говорится в комментарии министерства.

#литва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го октября

    А чью тогда ЖЕНСКУЮ сумочку несёт адьютант? "Фрекен Бок, вы перестали пить коньяк по утрам, да или нет?".

    9
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го октября

    Так этот адъютант наверное и пялил этого шакала...

    9
    2
  • пк
    полосатый конь
    Яшка Одесский
    30-го октября

    Ручной майор-шакалёнок, постельная принадлежность, ну и сумочку чтобы в зубах носил, на два шага позади неё ? ))))

    1
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    29-го октября

    Это.не.обслуживание.министра.это.барыня.ихолоп

    8
    1
  • Е
    Ехидный
    29-го октября

    интересно , а что еще майор должен был делать ??? бегать в аптеку за тампонами ??? одевать ее трусики и лифчик ??? дедовщина епт !!!

    11
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го октября

    Адъютант обслуживает министра. Не вижу никаких проблем. Данная статья бессмысленная попытка что-то разжечь негодование. Как в принципе вся "работа" ВВ в последнее время.

    4
    16
