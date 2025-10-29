На фоне обсуждения возможной отставки министра обороны Литвы Довиле Шакалене внимание общественности соседней страны привлекло её поведение — в частности, история с сумкой, пишут общественные СМИ Литвы.

В социальных сетях распространилось фото, на котором видно, как адъютант министра идёт позади неё с сумкой в руках. В СМИ также появились анонимные свидетельства сотрудников министерства, утверждавших, что Шакалене якобы унижает подчинённых. Фото было воспринято как доказательство того, что министр заставляет подчинённого носить свою личную сумку.

По данным портала 15min, источники в Министерстве обороны рассказывали, что адъютант министра, майор Марюс Дзянцявичюс, якобы обязан носить сумку министра, гладить одежду и выполнять иные личные поручения. Журналисты сообщали, что некоторые подчинённые Шакалене жаловались на травлю и провоцирование конфликтов.

Однако именно сумка оказалась в центре общественной дискуссии о компетентности Шакалене. Начались споры — действительно ли подчинённый носит её вещи, — и вскоре в интернете появилась фотография, подтверждающая это. Снимок был сделан фотографом и оператором LRT 20 октября в здании правительства.

Тем не менее Министерство обороны официально заявило LRT.lt, что на фото адъютант несёт не сумку министра.

«Такая функция не предусмотрена должностными обязанностями адъютанта. На фотографии изображено, как он несёт не личную сумку бывшего министра Д. Шакалене», — говорится в комментарии министерства.