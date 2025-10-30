В минувшие выходные в Риге были жестоко ограблены два магазина. Как сообщили в Государственной полиции, преступления совершил один и тот же человек — мужчина 1991 года рождения, который в общей сложности похитил почти 450 евро. 30 октября суд избрал ему меру пресечения — арест.

Первое нападение произошло 25 октября на улице Миера. Мужчина вошёл в торговое помещение, приложил нож к горлу продавщицы, угрожая убить её, ограничил свободу передвижения и потребовал открыть кассу. Испуганная женщина подчинилась, и преступник похитил около 230 евро.

На следующий день, 26 октября, произошла аналогичная кража на улице Матиса. Мужчина снова вошёл в магазин, запер дверь, угрожал ножом продавщице и забрал из кассы около 200 евро.

В ходе расследования выяснилось, что обе кражи совершил один и тот же человек. После широких поисковых мероприятий полиция сумела задержать подозреваемого. Чтобы затруднить опознание, после объявления в розыск он изменил внешность — сбрил бороду и подстригся.

Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за разбой. Теперь против него начаты два уголовных процесса по первой части статьи 176 Уголовного закона — за ограбление, связанное с насилием или угрозой насилия. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, либо ограничение свободы, общественные работы, надзор пробации или денежный штраф, с конфискацией имущества или без неё.