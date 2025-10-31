Управление таможни может потерять контроль над ситуацией, если будут проведены сокращения сотрудников, сообщает ЛТВ.

Бюджет Службы госдохов (СГД) на следующий год будет урезан на 10%, а численность работников сокращена на 13,2%. В управлении таможни будет ликвидировано 105 должностей, включая девять руководящих. Примерно половина из них и так вакантны — на этих местах сейчас нет сотрудников.

Большинство контрольно-пропускных пунктов таможни расположено на восточной границе страны, которая одновременно является и границей Европейского Союза. По имеющейся информации, в Латгалии работу могут потерять до 50 таможенников. Чтобы сохранить контроль, некоторые круглосуточные пункты в дальнейшем смогут работать только в дневные смены.

Заместитель директора Таможенного управления СГД Сандра Карклина-Админе указала, что в Резекне и Даугавпилсе по ночам больше не будут работать железнодорожные станции, где осуществляется контроль въезжающих и выезжающих поездов. Также сокращение штатов больше всего затронет ресурсы в Даугавпилсе и Патерниеках.

Ожидаемые сокращения меньше повлияют на контрольно-пропускные пункты Гребнева и Терехово, поскольку там уже сейчас не хватает работников. В отдельных сменах в Гребневе работают по пять–шесть таможенников, что недостаточно, сообщили сотрудники управления.

В управлении также допускают, что могут возрасти расходы предпринимателей, поскольку оформление грузов, контроль которых не завершён до 20:00, будет продолжено только на следующий день, что удлинит процесс.

В настоящее время начата оценка сотрудников для определения подлежащих увольнению, и она продлится до конца ноября. При этом руководство СГД не исключает, что через несколько месяцев некоторых таможенников придётся снова нанять, сообщает ЛТВ.