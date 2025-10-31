Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников

Управление таможни может потерять контроль над ситуацией, если будут проведены сокращения сотрудников, сообщает ЛТВ.

Бюджет Службы госдохов (СГД) на следующий год будет урезан на 10%, а численность работников сокращена на 13,2%. В управлении таможни будет ликвидировано 105 должностей, включая девять руководящих. Примерно половина из них и так вакантны — на этих местах сейчас нет сотрудников.

Большинство контрольно-пропускных пунктов таможни расположено на восточной границе страны, которая одновременно является и границей Европейского Союза. По имеющейся информации, в Латгалии работу могут потерять до 50 таможенников. Чтобы сохранить контроль, некоторые круглосуточные пункты в дальнейшем смогут работать только в дневные смены.

Заместитель директора Таможенного управления СГД Сандра Карклина-Админе указала, что в Резекне и Даугавпилсе по ночам больше не будут работать железнодорожные станции, где осуществляется контроль въезжающих и выезжающих поездов. Также сокращение штатов больше всего затронет ресурсы в Даугавпилсе и Патерниеках.

Ожидаемые сокращения меньше повлияют на контрольно-пропускные пункты Гребнева и Терехово, поскольку там уже сейчас не хватает работников. В отдельных сменах в Гребневе работают по пять–шесть таможенников, что недостаточно, сообщили сотрудники управления.

В управлении также допускают, что могут возрасти расходы предпринимателей, поскольку оформление грузов, контроль которых не завершён до 20:00, будет продолжено только на следующий день, что удлинит процесс.

В настоящее время начата оценка сотрудников для определения подлежащих увольнению, и она продлится до конца ноября. При этом руководство СГД не исключает, что через несколько месяцев некоторых таможенников придётся снова нанять, сообщает ЛТВ.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
