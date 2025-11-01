В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.

По факту происшествия начат уголовный процесс по ст. 132 Уголовного закона - угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться, что угрозы могут быть приведены в исполнение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора.

В полиции сообщили, что расследование продолжается под надзором прокуратуры. С учетом защиты персональных данных полиция не комментирует мотивы действий задержанного, но известно, что он уже ранее попадал в поле зрения и полиции, и медиков.

Лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнарс Шлесерс в пятницу получил угрозы, что его застрелят, в связи с чем обратился в органы безопасности.

Полиция получила заявление об угрозах вчера около 23:00.

Представитель ЛПМ Лига Крапане сообщила агентству ЛЕТА, что Шлесерс получил угрозы через социальные сети, после чего сразу обратился в полицию.

В отделе по общественным связям Госполиции ранее сообщили, что в интернете распространяется видео с угрозами в адрес Шлесерса и его автор установлен.

Партия Шлесерса, политики которой известны своей риторикой, в заявлении по поводу угроз ее лидеру обвинила политических оппонентов ЛПМ в разжигании ненависти к Шлесерсу, что, по мнению партии, и привело к угрозам в его адрес.