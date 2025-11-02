65-летний британец на Багамах домогался 29-летней женщины на пляже

Дата публикации: 02.11.2025
Фото: Soprano For Now / Wikimedia

Управляющий частным островом Disney Castaway Cay на Багамах домогался молодой американки во время купания на пляже. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в конце сентября, однако обвиняемый предстал перед судом недавно. 65-летний житель Великобритании Гурсель Сахибас отправился плавать в компании 29-летней женщины и напал на нее в воде. Как заявила жертва, она неоднократно просила женатого мужчину остановиться, но тот продолжал ее трогать в интимных местах.

После возвращения домой в США путешественница сообщила о происшествии властям Багамских островов, Сахибаса арестовали. «Он больше не работает в круизной компании Disney из-за обвинений», — заявил адвокат мужчины в суде.

На данный момент рассмотрение дела отложено до 21 января 2026 года. Экс-директора отпустили на родину под залог в 15 тысяч долларов.

