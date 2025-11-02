Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал с «кровавым наветом» на израильскую армию: сняли военного прокурора 1 862

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр обороны Израиля Исраэль Кац и главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми.

Солдат обвинили в сексуальных действиях по отношению к арабскому боевику.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми временно отстранена от должности и не вернется к исполнению своих обязанностей, пока идет расследование.

На данном этапе речь не идет об увольнении главного военного прокурора. Решение будет принято по результатам расследования. Однако Кац уже сейчас заявляет: "Я обеспечу, чтобы справедливость восторжествовала в отношении всех, кто был причастен к кровавому навету на солдат ЦАХАЛа в "Сде-Тейман".

Об этом пишут Йоав Зейтун на сайте Ynet и другие СМИ. В публикации приводится следующая позиция министра обороны: Томер-Йерушалми не сможет вернуться на свою должность, учитывая серьезность подозрений и деликатность роли главного военного прокурора, отвечающего за соблюдение закона и установление правовых норм в ЦАХАЛе; вскоре потребуется назначить ей замену, и министр обороны намерен как можно скорее начать процесс назначения нового главного военного прокурора.

После объявления о распоряжении министра обороны Ифат Томер-Йерушалми встретилась с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром и подала официальное прошение об отставке с должности.

30 октября, через день после сообщения о начале уголовного расследования по факту публикации предположительно снятого на территории изолятора "Сде-Тейман" видео, ряд СМИ сообщал, что у следствия имеются доказательства того факта, что главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми отдала распоряжение о передаче видеозаписи журналистам. Об этом, в частности, говорил журналист "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.

Распоряжение о начале уголовного расследования по факту причастности офицеров военной прокуратуры к сфабрикованному "сливу" было принято после внутреннего расследования, инициированного ШАБАКом. Как сообщает 13 канал ИТВ, причиной начала расследования стал результат проверки на полиграфе одного из сотрудников военной прокуратуры.

Офицер завалил тест, после чего новый глава Общей службы безопасности Давид Зини уведомил о ставших известными вследствие этого деталях начальника Генштаба Эяля Замира, а тот передал информацию юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре. По ее решению и с согласия генпрокурора и руководителя отдела расследований полиции было принято решение о начале уголовного расследования.

Напомним, летом 2024 года военная полиция задержала девять бойцов подразделения 100, которое несет ответственность за обеспечение безопасности и охрану заключенных террористов, по подозрению в нападении и непристойных действиях в отношении задержанного боевика "Нухбы". Арест вызвал шквал возмущения, сотни граждан, включая депутатов Кнессета от правого лагеря, прибыли к базе "Сде-Тейман", и некоторые даже прорвались на ее территорию, пытаясь воспрепятствовать задержанию. Вскоре после этого 12 канал ИТВ опубликовал видеозапись из изолятора, на которой, по утверждению авторов, видны действия солдат во время инцидента.

В феврале 2025 года против пяти резервистов, служивших в следственном изоляторе "Сде-Тейман", было подано обвинительное заключение.

В период скандала правозащитники, семьи погибших военнослужащих и депутаты Кнессета неоднократно требовали о расследовании факта утечки следственной информации, искаженное изложение которой повлияло на ход расследования и сформировало негативное общественное мнение.

Лишь после смены главы ШАБАКа "появилась новая информация", и юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отдала распоряжение начать уголовное расследование по факту утечки следственных материалов из "Сде-Тейман". Главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала просьбу об отпуске на время разбирательств.

×
Читайте нас также:
#Израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео