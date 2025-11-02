Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми временно отстранена от должности и не вернется к исполнению своих обязанностей, пока идет расследование.

На данном этапе речь не идет об увольнении главного военного прокурора. Решение будет принято по результатам расследования. Однако Кац уже сейчас заявляет: "Я обеспечу, чтобы справедливость восторжествовала в отношении всех, кто был причастен к кровавому навету на солдат ЦАХАЛа в "Сде-Тейман".

Об этом пишут Йоав Зейтун на сайте Ynet и другие СМИ. В публикации приводится следующая позиция министра обороны: Томер-Йерушалми не сможет вернуться на свою должность, учитывая серьезность подозрений и деликатность роли главного военного прокурора, отвечающего за соблюдение закона и установление правовых норм в ЦАХАЛе; вскоре потребуется назначить ей замену, и министр обороны намерен как можно скорее начать процесс назначения нового главного военного прокурора.

После объявления о распоряжении министра обороны Ифат Томер-Йерушалми встретилась с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром и подала официальное прошение об отставке с должности.

30 октября, через день после сообщения о начале уголовного расследования по факту публикации предположительно снятого на территории изолятора "Сде-Тейман" видео, ряд СМИ сообщал, что у следствия имеются доказательства того факта, что главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми отдала распоряжение о передаче видеозаписи журналистам. Об этом, в частности, говорил журналист "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.

Распоряжение о начале уголовного расследования по факту причастности офицеров военной прокуратуры к сфабрикованному "сливу" было принято после внутреннего расследования, инициированного ШАБАКом. Как сообщает 13 канал ИТВ, причиной начала расследования стал результат проверки на полиграфе одного из сотрудников военной прокуратуры.

Офицер завалил тест, после чего новый глава Общей службы безопасности Давид Зини уведомил о ставших известными вследствие этого деталях начальника Генштаба Эяля Замира, а тот передал информацию юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре. По ее решению и с согласия генпрокурора и руководителя отдела расследований полиции было принято решение о начале уголовного расследования.

Напомним, летом 2024 года военная полиция задержала девять бойцов подразделения 100, которое несет ответственность за обеспечение безопасности и охрану заключенных террористов, по подозрению в нападении и непристойных действиях в отношении задержанного боевика "Нухбы". Арест вызвал шквал возмущения, сотни граждан, включая депутатов Кнессета от правого лагеря, прибыли к базе "Сде-Тейман", и некоторые даже прорвались на ее территорию, пытаясь воспрепятствовать задержанию. Вскоре после этого 12 канал ИТВ опубликовал видеозапись из изолятора, на которой, по утверждению авторов, видны действия солдат во время инцидента.

В феврале 2025 года против пяти резервистов, служивших в следственном изоляторе "Сде-Тейман", было подано обвинительное заключение.

В период скандала правозащитники, семьи погибших военнослужащих и депутаты Кнессета неоднократно требовали о расследовании факта утечки следственной информации, искаженное изложение которой повлияло на ход расследования и сформировало негативное общественное мнение.

Лишь после смены главы ШАБАКа "появилась новая информация", и юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отдала распоряжение начать уголовное расследование по факту утечки следственных материалов из "Сде-Тейман". Главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала просьбу об отпуске на время разбирательств.