Историка Тамару Эйдельман могут приговорить к 15 годам, она скрывается в Португалии 2 1575

Дата публикации: 03.11.2025
Изображение к статье: Тамару Натановну обвинили в реабилитации нацизма.

Тамару Натановну обвинили в реабилитации нацизма.

Суд вменил ей «негативную информацю о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны».

Дорогомиловский суд Москвы избрал историку Тамаре Эйдельман, имеющей звание заслуженного учителя РФ и в 2022 году признанной иностранным агентом, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметили в пресс-службе ведомства, с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Эйдельман «заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)».

В 2022 году, после начала российской военной операции на Украине, Эйдельман выступила с осуждением действий РФ и уехала из страны. Позднее, в мае 2024-го, по данным следствия, историк опубликовала в Сети видеозапись авторской программы, содержавшей «негативную информацю о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны». Месяцем позднее в отношении педагога завели уголовное дело о реабилитации нацизма.

Что касается эпизода с фейками о действиях российской армии, то он, как напомнили в прокуратуре, произошел 8 июля 2024 года. В мае 2025-го стало известно, что в отношении 65-летней Эйдельман возбуждено соответствующее уголовное дело. Статья 207.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее вышло интервью Эйдельман Юрию Дудю на ютуб-канале «ВДудь». В нём она сообщила, что проживает у дочери в Лиссабоне в связи с военным вторжением России на Украину.

Историки О. В. Авдошкина и В. Л. Кузьмин относят Тамару Эйдельман к числу популяризаторов истории, которые стремятся предоставить свою версию определённых исторических событий «с разной степенью достоверности или с определёнными акцентами в зависимости от собственных пристрастий». Её канал привлекает зрителей как молодого, так и зрелого возраста. Выбраны темы, которые являются наиболее интересными для аудитории и злободневными, но на историческом фоне.

По оценке Авдошкиной и Кузьмина, Тамара Эйдельман на площадках YouTube, Telegram, Дзен и Арзамас. Академия создаёт контент на весьма высоком профессиональном уровне, с опорой на различные исторические источники и материалы; указывает авторов цитат и предоставляет ссылки на документы. Почти во всех сюжетах, в соответствии с педагогической практикой, она задаёт зрителям вопрос, для ответа на который необходимо размышлять.

