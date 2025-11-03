Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Екатеринбурге 21-летний мигрант обезглавил родную мать 1 1233

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Арестованный указывает на место преступления.

Арестованный указывает на место преступления.

41-летняя женщина позволила заманить себя в безлюдное место.

В Екатеринбурге было обнаружено обезглавленное тело женщины. По подозрению в убийстве был задержан её сын.

Как сообщается со ссылкой на управление МВД по Свердловской области, тело было найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, недалеко от автозаправки. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, тело обнаружил местный житель, который вышел на пробежку. Оно было обнажено, на пальце имелось кольцо.

В областном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что голову женщины обнаружили в 200 метрах в пакете. Там же были личные вещи убитой.

По отпечаткам пальцев убитой была установлена её личность. Погибшая была уроженкой одной из стран Центральной Азии 1984 года рождения. В Россию она приехала в 2023 году, работала в екатеринбургском торговом центре.

Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве женщины. Им оказался её 21-летний безработный сын. По предварительным данным следствия, мотивом убийства стали неприязненные к ней отношения: она пыталась заставить сына пойти работать.

Следователи считают, что подозреваемый заманил свою жертву в парк под предлогом проводить её до новой квартиры, которую он ей якобы присмотрел. Там он расправился с ней.

«Взяли душегуба по месту жительства. Он был уверен, что полиция его не вычислит, так как отчленил голову и спрятал одежду. Несмотря на то, что мать и сын жили на разных съемных квартирах – он на улице Решетникова, она – на улице Начдива Онуфриева – бытовые ссоры между ними вспыхивали часто», – рассказал Горелых.

«Подозреваемый сообщил о своём диком поступке двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции. В квартире, где жил подозреваемый, проживали ещё четыре человека. Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык», - добавил представитель полицейского главка.

×
Читайте нас также:
#мигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
6
2
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео