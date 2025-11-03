В Екатеринбурге было обнаружено обезглавленное тело женщины. По подозрению в убийстве был задержан её сын.

Как сообщается со ссылкой на управление МВД по Свердловской области, тело было найдено в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга, недалеко от автозаправки. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, тело обнаружил местный житель, который вышел на пробежку. Оно было обнажено, на пальце имелось кольцо.

В областном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что голову женщины обнаружили в 200 метрах в пакете. Там же были личные вещи убитой.

По отпечаткам пальцев убитой была установлена её личность. Погибшая была уроженкой одной из стран Центральной Азии 1984 года рождения. В Россию она приехала в 2023 году, работала в екатеринбургском торговом центре.

Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве женщины. Им оказался её 21-летний безработный сын. По предварительным данным следствия, мотивом убийства стали неприязненные к ней отношения: она пыталась заставить сына пойти работать.

Следователи считают, что подозреваемый заманил свою жертву в парк под предлогом проводить её до новой квартиры, которую он ей якобы присмотрел. Там он расправился с ней.

«Взяли душегуба по месту жительства. Он был уверен, что полиция его не вычислит, так как отчленил голову и спрятал одежду. Несмотря на то, что мать и сын жили на разных съемных квартирах – он на улице Решетникова, она – на улице Начдива Онуфриева – бытовые ссоры между ними вспыхивали часто», – рассказал Горелых.

«Подозреваемый сообщил о своём диком поступке двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции. В квартире, где жил подозреваемый, проживали ещё четыре человека. Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык», - добавил представитель полицейского главка.