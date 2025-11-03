В Латвии поймали настоящего шпиона: причем сделали это не контрразведчики 3 5085

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии поймали настоящего шпиона: причем сделали это не контрразведчики

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии совместно с латвийской Службой военной разведки и безопасности (СВРБ) задержала гражданина ЛР по подозрению в сборе информации по заданию главного управления Генштаба вооруженных сил России, сообщили в СГБ.

В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии получал и передавал российской военной разведке сведения о частной инфраструктуре на территории Латвии, которая может быть использована для авиации, о присутствии войск НАТО в стране и различных актуальных событиях.

Также подозреваемый по заданию российских спецслужб передавал информацию о правилах приобретения предоплаченных SIM-карт для мобильной связи в Латвии и другие данные.

В ночь на 18 октября СГБ совместно с СВРБ провела следственные действия на двух связанных с задержанным объектах в Вентспилсе. В настоящее время проводится изучение содержимого изъятых носителей информации.

В качестве меры пресечения подозреваемый заключен под стражу.

Отметим, что официально контрразведкой (выявлением и задержанием шпионов) в Латвии занимается спецслужба под названием Бюро по защите Сатверсме (БЗС). Похоже, они проморгали российского разведчика, и спасать ситуацию пришлось конкурирующим спецслужбам – СГБ и СВРБ.

#шпионаж
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
