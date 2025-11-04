Ночной звонок жительницы Кундзиньсалы пожарным, возможно, спас жизнь её соседке. В жилище пожилой женщины произошёл пожар – спасатели вынесли её из квартиры в тяжёлом состоянии, но медикам удалось её реанимировать, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Жительница Кундзиньсалы Галина проснулась среди ночи. Снаружи были слышны сирены оперативных служб, а из лестничной клетки шёл дым.

"Я вышла на улицу – повсюду был дым. Я проснулась от шума, потому что было много служб", – рассказала жительница дома Галина.

В ту ночь в квартире соседки загорелись бытовые вещи – Галина и ещё двое жителей выбежали из здания сами, ещё троих эвакуировали спасатели. Пожарные добрались до дверей пылающей квартиры, взломали их и в густом дыму обнаружили 84-летнюю женщину.

Спасатели вынесли хозяйку горящего жилища – у неё уже наступила клиническая смерть. Однако медики не сдались, и благодаря успешной реанимации женщина сейчас восстанавливается в больнице.

По словам жильцов, пожилая женщина унаследовала свою квартиру от матери и живёт здесь уже почти 15 лет. Добрая и вежливая соседка, которую часто навещает дочь: "Дочка вчера приезжала и что-то делала. Не знаю, что с ней случилось. Жила одна. Может, заснула".

Поговорив с жителями дома, становится ясно, что это не первый пожар в квартире пожилой женщины: "Давно уже был, но тогда виноваты были дымоходы".

По неофициальной информации, на этот раз причиной могло стать короткое замыкание, однако, что произошло на самом деле, выяснит Государственная полиция.

Госполиция начала уголовный процесс и будет выяснять причины пожара, однако первоначальная информация не указывает на совершение преступления.

