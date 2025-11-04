Правительство Латвии во вторник одобрило передачу Молдове двух собак немецкой овчарки, принадлежащих Колледжу Государственной погранохраны.

Собаки предназначены для Генеральной инспекции Пограничной полиции Молдовы, их общая балансовая стоимость составляет 1200 евро.

Одновременно Молдове будут переданы автоматические поводки, боксы, ошейники-цепочки, тренировочные устройства «кликер» и тренировочные мячи для собак.

В сообщении правительства не говорится, команды на каком языке понимают овчарки - на латышском или на молдавском.