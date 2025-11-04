Страшные признания 21-летнего мигранта, обезглавившего родную мать

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Кувончбек часто ругался с Шанхазой.

Женщина наговорила сыну грубости – что жалеет, что не убила его во младенчестве.

Мигрант, обезглавивший мать в Екатеринбурге парень рассказал на допросе о сложных отношениях в семье и постоянных скандалах с родительницей.

По данным «Базы», 21‑летний Кувончбек часто ругался с матерью Шанхазой. До убийства он работал поваром в одном из ресторанов города, хорошо зарабатывал. Отца у него не было, а мать вела разгульный образ жизни, из‑за чего сын с ней часто ссорился. По словам парня, у неё были проблемы с психикой.

В день убийства Кувончбек с Шанхазой пошли смотреть новую съёмную квартиру для женщины в Академическом районе. Парень хотел помириться с матерью, оплатить ей жильё в новостройке. Накануне он выпил — они снова поругались. По словам Кувончбека, он взял с собой нож, чтобы припугнуть Шанхазу, но убивать её не собирался. По пути в квартиру женщина снова говорила сыну грубости – говорила, что жалеет, что не убила его во младенчестве, – и тогда Кувончбек не выдержал и один раз ударил её в шею.

Рана оказалась смертельной — Шанхаза скончалась на месте. Тогда Кувончбек отрезал ей голову (парень работал поваром и часто забивал баранов), положил её в пакет и спрятал в парке, а тело раздел, чтобы его не опознали, и также оставил среди деревьев. После убийства он ещё 10 дней выпивал, ходил на работу и даже рассказал о случившемся братьям, но они ему не поверили.

Убийство было совершено ночью. Подозреваемый не только указал следователям на личные вещи убитой, находившиеся в лесу, но и показал, где спрятал отрубленную голову. Всё это хранилось в пакете, который лежал в двухстах метрах от места преступления. Подозреваемый рассказал об убийстве двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции.

Парня задержали у него дома — он признался в содеянном. По одной из версий, между сыном и матерью часто вспыхивали бытовые ссоры. Вскоре парень решился заманить мать в парк под предлогом, что проводит её до новой съёмной квартиры. Сын пояснил полицейским, что отрезал её голову, поскольку ранее неоднократно забивал домашний скот и привык к этому.

