Государственная полиция начала уголовный процесс по факту нападения на девятилетнего школьника в Риге, в микрорайоне Иманта.

3 ноября в полицию поступило заявление от родителей одного из школьников о том, что к мальчику 2016 года рождения подошел незнакомый подросток, начал конфликтовать и ранил его колющим предметом в руку, сообщили в Госполиции.

В полиции начат уголовный процесс и ведется расследование.

Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по номеру телефона 67 085 928, 29 4926 80 или 112.

Дополнено: установлена личность нападавшего — это подросток. Расследование продолжается, чтобы выяснить мотив нападения и обстоятельства произошедшего.