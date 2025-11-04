Жуть: в Риге девятилетнему школьнику нанесли колотую рану

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жуть: в Риге девятилетнему школьнику нанесли колотую рану
ФОТО: Unsplash

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту нападения на девятилетнего школьника в Риге, в микрорайоне Иманта.

3 ноября в полицию поступило заявление от родителей одного из школьников о том, что к мальчику 2016 года рождения подошел незнакомый подросток, начал конфликтовать и ранил его колющим предметом в руку, сообщили в Госполиции.

В полиции начат уголовный процесс и ведется расследование.

Полиция призывает очевидцев произошедшего позвонить по номеру телефона 67 085 928, 29 4926 80 или 112.

Дополнено: установлена личность нападавшего — это подросток. Расследование продолжается, чтобы выяснить мотив нападения и обстоятельства произошедшего.

