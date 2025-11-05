Весной сообщалось о компании мужчин, которые «отдыхали» у реки в Царникаве и засунули лебедя в мусорный мешок, забрав его с собой в машину. Происшествие видели дети и не побоялись сообщить об этом правоохранителям. Благодаря вмешательству подростков виновных удалось быстро найти, и дело уже передано в суд, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Запись с городских видеокамер служит важным доказательством пыток лебедя, которые у реки совершили двое граждан Узбекистана.

Оба мужчины — 41 и 32 лет — были найдены Государственной полицией уже на следующий день после совершённого преступления, а через семь месяцев Рижская прокуратура передала уголовное дело в суд.

Сначала подозреваемые утверждали полиции, что праздновали окончание поста, однако, по всей видимости, от этой версии отказались. Почему они решили засунуть лебедя в мешок и увезти, до конца так и не ясно. Останки лебедя правоохранителям найти не удалось.

По словам обоих обвиняемых, они положили беспомощную птицу в багажник, но, начав движение, лебедь якобы начал шевелиться, и через несколько километров мужчины его отпустили.

Мужчины обвиняются в жестоком обращении с животным, совершённом группой лиц по предварительной договорённости, с применением пыток и в присутствии несовершеннолетних в общественном месте. За такое преступление предусмотрено исключительно тюремное наказание. Максимальный срок — шесть лет лишения свободы.

Оба обвиняемых частично признали свою вину. Они, однако, отрицают, что ломали лебедю шею и били по голове.

