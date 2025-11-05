Мошенники придумали новую схему развода: на кону - квартира жертвы

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
В последнее время в Государственную полицию зарегистрированы несколько случаев, когда мошенники, представляясь сотрудниками полиции или банков, обманом завладели квартирами жителей, сообщает агентству LETA Государственная полиция.

Во второй половине этого года в полицию поступила информация о ряде случаев в разных городах Латвии, когда в результате мошеннических действий люди лишились своей недвижимости.

Всё начиналось с звонка якобы от полицейского, который на самом деле оказывался мошенником. Звонивший утверждал, что в данный момент кто-то пытается продать квартиру конкретного человека.

Затем жертву убеждали участвовать в некой "операции", чтобы помочь задержать преступника. Поверив в эту историю, человек соглашался продать квартиру как часть вымышленной спецоперации.

Далее мошенники, заполнив от имени владельца анкету на сайте агентства недвижимости, указывали, что хотят продать квартиру. После этого собственнику звонил настоящий риелтор, и, следуя указаниям мошенников, человек выполнял все действия, считая сделку фиктивной, хотя на деле продажа происходила по-настоящему.

В результате квартира действительно продавалась, а полученные средства передавались курьеру, которого присылали мошенники.

В конечном итоге человек оставался без жилья и без денег от его продажи.

На протяжении всей схемы мошенники подчёркивали, что происходящее — секретная операция, о которой нельзя никому рассказывать.

Как подчёркивают в полиции, именно это приводит к тому, что пострадавшие не сообщают о происходящем правоохранительным органам и не получают своевременного предупреждения.

По всем случаям начаты уголовные процессы, ведётся расследование. Полиция указывает, что следственные действия часто осложняются тем, что мошенники настолько убеждают жертв, что те поначалу отказываются сотрудничать с настоящей полицией, считая, что обманщики были настоящими представителями органов, а полиция — фальшивка.

Руководитель 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступностью Олег Филатов напоминает: если вы получаете звонок от якобы сотрудника полиции или банка, который предлагает участвовать в секретной операции, разговор следует немедленно прекратить и ни в коем случае не соглашаться на предложения. Ни полиция, ни операторы мобильной связи, ни банковские работники не делают подобных предложений по телефону, подчёркивает он.

О таких случаях мошенничества обязательно следует сообщать в полицию, позвонив по номеру 112 или подав заявление через портал latvija.gov.lv.

Согласно собранной Государственной полицией информации, за десять месяцев этого года жители Латвии потеряли в результате действий мошенников 17 993 262 евро. В прошлом году за тот же период убытки составили около 14 039 486 евро.

#мошенничество
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
