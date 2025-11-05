Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Назначены тюремные сроки за разжигание ненависти к латышам и нападение на женщину 1 1574

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назначены тюремные сроки за разжигание ненависти к латышам и нападение на женщину

Рижский городской суд приговорил двух мужчин к тюремным срокам за разжигание ненависти к латышам в троллейбусе и за нападение на женщину, сообщает прокуратура, пишет LETA.

По данным прокуратуры, в июле этого года обвиняемые находились в троллейбусе №15, следовавшем из Кенгарагса в центр, где также находились и другие пассажиры. Обвиняемые громко выражали оскорбительные и враждебные высказывания в адрес людей латышской национальности.

Когда на остановке из троллейбуса вышли две пассажирки, оба обвиняемых последовали за ними, что женщины восприняли как реальную угрозу своей безопасности и жизни.

На улице один из обвиняемых подошёл к одной из женщин сзади и нанес ей удар по голове, а второй пытался вырвать у неё сумку из рук.

Продолжая преследование, второй обвиняемый также ударил женщину по голове и дернул её за волосы. Кроме того, разозлившись на то, что женщина вызвала единый номер экстренных служб 112, он умышленно повредил её мобильный телефон.

Мужчины были обвинены в действиях в составе группы лиц, направленных на разжигание национальной ненависти и вражды, связанных с применением насилия и угроз, а один из них также — в умышленном повреждении чужого имущества.

Учитывая тяжесть и общественную опасность преступлений, а также личность обвиняемых и то, что они полностью признали вину и сотрудничали, прокурор Восточной рижской прокуратуры заключил с каждым из обвиняемых соглашение о признании вины и наказании. Суд решил утвердить эти соглашения.

В соответствии с этим одному из мужчин назначены один год лишения свободы с надзором пробации на полтора года, другому — два года лишения свободы с надзором пробации на полтора года.

×
Читайте нас также:
#насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
5
2
4
1
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео