Рижский городской суд приговорил двух мужчин к тюремным срокам за разжигание ненависти к латышам в троллейбусе и за нападение на женщину, сообщает прокуратура, пишет LETA.
По данным прокуратуры, в июле этого года обвиняемые находились в троллейбусе №15, следовавшем из Кенгарагса в центр, где также находились и другие пассажиры. Обвиняемые громко выражали оскорбительные и враждебные высказывания в адрес людей латышской национальности.
Когда на остановке из троллейбуса вышли две пассажирки, оба обвиняемых последовали за ними, что женщины восприняли как реальную угрозу своей безопасности и жизни.
На улице один из обвиняемых подошёл к одной из женщин сзади и нанес ей удар по голове, а второй пытался вырвать у неё сумку из рук.
Продолжая преследование, второй обвиняемый также ударил женщину по голове и дернул её за волосы. Кроме того, разозлившись на то, что женщина вызвала единый номер экстренных служб 112, он умышленно повредил её мобильный телефон.
Мужчины были обвинены в действиях в составе группы лиц, направленных на разжигание национальной ненависти и вражды, связанных с применением насилия и угроз, а один из них также — в умышленном повреждении чужого имущества.
Учитывая тяжесть и общественную опасность преступлений, а также личность обвиняемых и то, что они полностью признали вину и сотрудничали, прокурор Восточной рижской прокуратуры заключил с каждым из обвиняемых соглашение о признании вины и наказании. Суд решил утвердить эти соглашения.
В соответствии с этим одному из мужчин назначены один год лишения свободы с надзором пробации на полтора года, другому — два года лишения свободы с надзором пробации на полтора года.
