Во всем виноват Чубайс: у легендарного приватизатора изымут массу активов 1 1442

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Два выходца из Питера ранее плодотворно сотрудничали.

Ответчики в обход законодательства завладели собственностью.

Генпрокуратура России потребовала передать государству пакеты акций и доли в уставных капиталах компаний, связанных с экс-советником Чубайса Артемом Биковым и экс-владельцем «Облкоммунэнерго» Алексеем Бобровым. Как рассказали изданию источники, речь идет об 11 организациях, ведомство просит изъять акции в предприятиях «ЭК Восток» и «Сибирь-Холдинг», банке «Агропромкредит», пенсионном фонде «Профессиональный», а также в энергетических компаниях.

Гепрокуратура просит изъять акции в предприятиях «ЭК Восток» и «Сибирь-Холдинг», банке «Агропромкредит» и пенсионном фонде «Профессиональный», а также в энергетических компаниях «Ямалкоммунэнерго», «Тюменский энергетический альянс», «Нижневартовская Энергосбытовая Компания», «ЭК Инвест» и «ТЭО».

Кроме Бикова и Боброва, ответчиками в иске указаны бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, 12 физлиц и холдинг «Предприятие проектного финансирования». Генпрокуратура считает, что они завладели компаниями в нарушение антикоррупционного законодательства.

Суд в Екатеринбурге ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей изъять активы Боброва и Бикова, который с мая 2003-го по июнь 2005 года был советником экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса. Ведомство установило, что ответчики в обход законодательства завладели ГУП СО «Облкоммунэнерго», за счет которого был сформирован производственный комплекс «Корпорации СТС» — группы компаний, монополизировавшей поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории ряда российских регионов, в том числе ХМАО и ЯНАО.

В иске говорилось, что за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, таким образом монополизировав рынок энергоснабжения УФО. Доходы от продажи коммунальных ресурсов предприниматели выводили на иностранные счета в европейских странах, а затем инвестировали в экономику недружественных стран, сообщила Генпрокуратура.

В качестве ответчиков в иске ведомства фигурировали 21 юридическое лицо и 16 физических лиц, в том числе Чемезов, бывший министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, а также председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных.

