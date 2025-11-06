Школьники подсели на «наркотический» орех

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Школьники подсели на «наркотический» орех
ФОТО: Unsplash

Многие школьники подсели на орех из Азии, вызывающий рак ротовой полости - это вещество подростки покупают на маркетплейсах в Китае.

В России школьники подсели на «наркотический» орех из Азии, вызывающий рак ротовой полости. О губительном тренде сообщили ряд изданий в Telegram.

Речь идет о бетельном орехе (иное название «бинлан»), который набрал популярность у подростков за счет «опьяняющего» эффекта. Как выяснила Baza, несовершеннолетние приобретают азиатский орех на маркетплейсах и в индийских лавках. Цена доходит до десяти евро за порцию.

Эксперты предупредили, что бетельный орех воздействует на нервную систему как нейростимулятор за счет психоактивного вещества ареколина, вызывающего жар и помутнение сознания.

На Тайване и в Китае правительство уже ограничило рекламу и продажи этого ореха из-за учащения случаев заболеваемости раком ротовой полости, пишут СМИ.

