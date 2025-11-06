Рижский окружной суд продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором художник и многолетний преподаватель Латвийской академии художеств (ЛАХ) Петерис Постажс обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками, совершённом более 30 лет назад, 17 февраля 2026 года в 10:00, сообщает LETA.

Слушание дела Постажса проходит в закрытом режиме. Как ранее сообщал Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica, суд первой инстанции признал художника виновным в изнасиловании несовершеннолетней, совершении развратных действий с лицом, не достигшим 16 лет, и вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет. Постажс приговорён к трём годам лишения свободы.

Подсудимый не признал себя виновным в суде и обжаловал приговор. Прокуратура и потерпевшие также сделали то же самое.

Как сообщает Re:Baltica, по делу проходят несколько женщин, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны Постажаса. Пострадавшие разыскали друг друга и подали заявления в полицию в 2022 году, спустя более 30 лет после инцидента.

По словам женщин, сексуальное насилие произошло в их детстве и проявилось в привыкании к «неправильным» прикосновениям и манипуляциям. Художник также якобы предлагал девушкам потрогать его пенис и вовлекал жертв в сексуальные контакты, в том числе удовлетворяя свое сексуальное желание.

Среди потерпевших – внучки жены Постажса и девушки, которых он учил рисовать. Истории женщин свидетельствуют о том, что несколько десятилетий назад, пользуясь своим авторитетом, Постажс угрожал не принять их в ЛАХ, если они не придут в мастерскую художника, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.