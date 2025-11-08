Юрмальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции передал в прокуратуру уголовное дело с предложением начать уголовное преследование в отношении гражданина Украины, связанного с телефонными мошенничествами. В ходе расследования было установлено, что он по всей Латвии лично забирал у обманутых телефонными аферистами людей наличные деньги и банковские карты, которые затем передавал участникам преступной группы либо использовал незаконно. От его действий пострадали не менее 18 человек по всей стране, преимущественно пожилые люди. Общая сумма ущерба составила 65 000 евро. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест.

Расследуя несколько уголовных дел, связанных с телефонными мошенничествами, сотрудники полиции выяснили, что с рядом преступлений против латвийских пенсионеров связан один и тот же «денежный курьер» или «денежный мул». С целью ускорения расследования юрмальские полицейские объединили 18 уголовных дел, переданных из различных подразделений по всей Латвии, в одно производство.

Мошенники действовали по распространённой схеме: звонили жертвам, представляясь сотрудниками полиции или банков, и лгали, что на счёте собеседника якобы происходят незаконные операции. Аферисты убеждали, что для предотвращения серьёзных последствий необходимо передать курьеру деньги и банковские карты.

Затем к жертвам приходил подосланный мошенниками курьер, который забирал у доверчивых людей деньги и банковские карты, с которых впоследствии снимались средства. Курьер действовал по этой схеме в Латвии с марта по май 2025 года. 25 мая сотрудники Юрмальского участка совместно с коллегами из 3-го бюро Управления криминальной полиции задержали подозреваемого — гражданина Украины, 1983 года рождения.

Уголовное дело квалифицировано по части 3 статьи 177, части 4 статьи 193 и части 3 статьи 195 Уголовного закона — за мошенничество, совершённое в крупном размере или организованной группой; за незаконное использование чужих финансовых инструментов или платёжных средств, если это совершено организованной группой; за легализацию средств, полученных преступным путём, в крупном размере или организованной группой.

После сбора достаточной доказательственной базы, 30 октября этого года уголовное дело было передано в Пририжскую прокуратуру для начала уголовного преследования против упомянутого лица.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

В полицию регулярно обращаются жители, которые передали наличные деньги или банковские карты курьерам, присланным телефонными мошенниками, или даже отправили их по почте. Полиция предупреждает: ни в коем случае нельзя доверять незнакомцам, которые в телефонном разговоре требуют конфиденциальную информацию, данные доступа к интернет-банку или призывают передать деньги или банковские карты неизвестным лицам. Помните — полиция и банки никогда не просят передавать наличные деньги или банковские карты посторонним!

Позвоните своим близким — прежде чем это сделают мошенники!