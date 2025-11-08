В пятницу, 7 ноября, на Саркандаугаве пожарные взломали дверь одной из квартир по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Женщина, проживающая в этом жилье, отказалась сотрудничать, так как не хотела отдавать своих кошек, которых подобрала на улице и считала, что спасает их. К сожалению, животные были вынуждены жить в ужасающих условиях и без ветеринарной помощи, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жаль, что через экран невозможно передать запах, потому что в подъезде он действительно отвратительный — и это мягко сказано. Кто-то из соседей даже попытался спастись освежителем воздуха. Но это не помогло, поскольку с запахом экскрементов и мочи животных бороться почти невозможно.

Соседям уже долго приходится мириться с ароматом, доносящимся из квартиры на первом этаже. Едкое зловоние распространилось и на другие квартиры, и у окружающих не осталось иного выхода, кроме как сообщить об этом в ПВС, пожаловаться в полицию и надеяться, что рано или поздно службы примут меры.

"У неё есть кошки, которых она кормит на улице. И в квартире тоже есть. Она собирает больных кошек. Она ходит ещё в три-четыре места. В целом она не плохой человек. Ну, она агрессивная, но кто за свою кошку не будет бороться? Я внутри не была. Но мне кажется, там антисанитария. Сильно воняет", - рассказала соседка Иева.

Когда у Иевы спросили, сколько кошек в квартире, она ответила, что не знает: "Раньше, где-то два года назад, говорили, что было тринадцать. Потом меньше. Они умирали. Сейчас, думаю, пять-шесть. Она как-то так говорила", — рассказала соседка.

Об агрессии Иева упомянула потому, что, когда по указанному адресу прибыли представители Продовольственно-ветеринарной службы, хозяйка кошек отказалась от общения. Ожидая подобного развития событий — ведь в последние месяцы женщина игнорировала все призывы к сотрудничеству, — сотрудники службы пришли с решением суда на вскрытие дверей. Им помогали представители Государственной и муниципальной полиции, а также пожарные.

"Мы убедились, что кошки содержатся в неподобающих условиях, у животных есть различные проблемы со здоровьем. Похоже, своевременная ветеринарная помощь им не оказывалась. Последствия этого видны. Сейчас происходит изъятие животных", - уточнил заместитель руководителя Рижского управления ПВС Гундар Симанович.

Число кошек, о котором женщина рассказывала соседям, оказалось занижено вчетверо. В общей сложности в квартире нашли 23 кошки. Животные бесконтрольно размножались, и, согласно первым осмотрам, как минимум две кошки беременны. Все они вместе с хозяйкой проживали в однокомнатной квартире. Видя, как представители службы спасения животных выходят из помещения, жадно хватая ртом свежий воздух, было ясно, что внутри царили ужасающие условия. Очевидцы признаются, что ничего подобного раньше не видели.

"Сейчас запах немного выветрился, но вот первое... У меня аж глаза и нос закололо. Если бы вы зашли туда в самом начале, то были бы в таком же состоянии, как и я. Я устойчив к таким запахам, но даже меня стошнило — значит, это просто невыносимо", - указал Симанович.

Кошки не выглядели истощёнными, у них была еда. Однако с учётом условий содержания и состояния здоровья животных их конфискуют — они больше не вернутся к хозяйке. Кошек доставят в приют, где им окажут медицинскую помощь. Увы, и соседи, и службы понимают, что, скорее всего, на этот адрес придётся вернуться, ведь во дворе женщину уже поджидает очередная стайка кошек, которые, вероятно, вскоре тоже окажутся в квартире.

ТВ3