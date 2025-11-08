Леон Русиньш, обвиняемый в убийстве женщины на глазах у ее ребенка и матери, по-прежнему находится в розыске и объявлен в международный розыск как опасный преступник, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Как сообщалось ранее, есть версия, что преступник мертв, но в то же время допускается, что он жив. Работа над делом продолжается, но полиция пока не может давать дальнейших комментариев.

Как сообщалось, 16 апреля 2023 года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Русиньш, который на протяжении нескольких месяцев угрожал женщине и преследовал ее. Женщина регулярно подавала заявления в полицию, но не получила защиты. У Русиньша было 19 уголовных процессов, в том числе 18 за неисполнение решения о защите от насилия.

Полиции не удалось задержать Русиньша после убийства, но в то же время нельзя исключать, что он совершил самоубийство.