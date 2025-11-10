Прокуратура выдвинула обвинения четырем гражданам Латвии в диверсионной деятельности по заданию российского спецслужбы, при этом за свои действия обвиняемые получили в общей сложности 1000 евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.

Один из обвиняемых, отбывая наказание в тюрьме за незаконный оборот наркотических веществ, подстрекал к совершению диверсионных действий, которые выражались в поиске лиц для выполнения конкретных заданий.

Второй человек обвиняется в содействии преступлению – он доставил исполнителей на своем автомобиле к месту, где планировалось совершить диверсионные действия, а также помог им покинуть место преступления.

Еще двое граждан Латвии обвиняются в оказании помощи России в действиях, направленных против безопасности Латвии, совершенных группой лиц, а также в умышленном повреждении чужого имущества, указали в прокуратуре.

Как ранее сообщалось, до передачи дела в прокуратуру расследование проводила Служба государственной безопасности (СГБ).

Уголовный процесс, в рамках которого были выявлены действия этих лиц, СГБ начала 10 июня 2024 года. В ходе расследования было установлено, что по инициативе российской спецслужбы была создана группа лиц с целью совершения особо тяжких преступлений против государства Латвия. Эти лица участвовали в планировании, организации и осуществлении диверсионной деятельности на территории Латвии, в том числе путём умышленных поджогов различных объектов.

Весной этого года СГБ задержала троих участников группы, четвёртый уже находился в заключении за другое преступление.

Собранные СГБ доказательства свидетельствуют о том, что осенью 2023 года обвиняемые спланировали и осуществили умышленный поджог объекта, принадлежащего частной компании, поскольку эта компания реализовывала проект, связанный с оборонной сферой.

Кроме того, в начале 2024 года они готовили поджог грузового автомобиля с украинскими номерными знаками на территории объекта критической инфраструктуры – проводили разведку, фиксировали на видео окрестности объекта и потенциальные места проникновения.

СГБ также установила, что подозреваемые собирали информацию и о других потенциальных объектах для диверсий, фотографировали и снимали их на видео, а полученные материалы отправляли организаторам в России. С целью предотвращения возможных диверсий в отношении этих объектов СГБ применила широкий комплекс превентивных мер.

В отношении трёх лиц в настоящее время в качестве меры пресечения применен арест, четвёртый обвиняемый уже отбывает наказание за другое преступление.

Все четверо ранее уже были осуждены за другие уголовные преступления, однако ранее в поле зрения СГБ не попадали.

Собранная СГБ информация свидетельствует, что главной мотивацией участия этих лиц в организации и осуществлении диверсий было получение финансовой выгоды.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") в интервью агентству LETA в сентябре признал, что за последние два года в Латвии произошло не менее десяти диверсионных актов, и для более эффективного реагирования необходимо дополнительно инвестировать в спецподразделения и рассмотреть возможность приобретения вертолётов.

Министр не назвал точное число зарегистрированных за последние два года случаев диверсий, но подчеркнул, что их не сотни, но и не менее десяти. Именно прошлый год, по его словам, ознаменовался переходом от "мягкой силы" – попыток повлиять на умы людей – к физическим атакам на инфраструктуру Латвии.

"Как и в любом преступлении, здесь есть исполнители, посредники, пособники и организаторы", – отметил Козловскис. Организаторы стремятся избежать идентификации, тогда как исполнители в основном имеют криминальное прошлое или связаны с преступным миром.