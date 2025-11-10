Несмотря на санкции, протесты активистов и призывы политиков, Центр российской культуры в Берлине работает как ни в чем не бывало. Решение суда в Мюнхене по иску Русского дома к бундесбанку помогает понять, почему.

Директор дома Павел Извольский в письменном комментарии для DW называет эти стычки "вербальными домогательствами" и "вопиющими проявлениями ксенофобии". Некоторые депутаты бундестага от блока ХДС/ХСС и партии "зеленых" поддерживают активистов и требуют - уже четвертый год подряд - закрыть Русский дом, у входа в который дежурят полицейские. Но он открыт и работает, как ни в чем не бывало. Почему?

Русский дом против бундесбанка

Еще летом 2022 года Евросоюз внес в санкционный список входящее в МИД РФ федеральное агентство Россотрудничество, занимающееся продвижением русского языка и русской культуры за рубежом. В рамках этих санкций бундесбанк заблокировал счета Русского дома - совершать банковские переводы с тех пор Центр российской культуры может лишь по согласованию с банком. На каждую планируемую транзакцию нужно предоставлять обоснование.

В 2023 году Русский дом обратился в административный суд Мюнхена с иском к бундесбанку, сообщил DW его директор Павел Извольский. Истец требовал разблокировать средства на своих банковских счетах, поскольку иначе он не мог оплатить электричество. "Мы оспаривали не только правоприменительную практику бундесбанка, но и само применение санкций к Русскому дому", - комментирует Извольский.

В конце июня суд отклонил иск. Материалы судебного заседания оказались в распоряжении журналистов лишь в начале ноября. Штаб-квартира бундесбанка расположена во Франкфурте-на-Майне, но иск был подан в мюнхенский суд, поскольку в Мюнхене находится подразделение бундесбанка по контролю за финансовыми транзакциями.

Суд в Мюнхене не поверил

В суде директор Русского дома пытался доказать, что здание в Берлине и возглавляемый им центр не имеет никакого отношения к Россотрудничеству, является абсолютно самостоятельным юридическим лицом и поэтому не может быть объектом санкций.

Суд эти аргументы не учел, встав на сторону ЕС и властей ФРГ. По мнению суда, свидетельств прямой связи Русского дома и Россотрудничества более чем достаточно - вплоть до мелочей типа печати, на которой одновременно указаны обе организации, и доверенности, выданной на имя директора, в которой он указан в качестве представителя Россотрудничества в Германии. Поэтому суд постановил, что распоряжаться своими деньгами на банковских счетах Русский дом может по-прежнему только по согласованию с банком - и с указанием цели транзакции и ее суммы.

Однако, как сказано в материалах суда, внесение организации или юридического лица в санкционный список вовсе не равнозначно стремлению закрыть или уничтожить ее целиком. То есть санкции допускают минимальные действия по поддержанию жизнедеятельности - как, например, работа бухгалтерии, уплата налогов и оплата коммунальных платежей. Так что закрытие Русского дома - не самоцель.

Бундесбанк даже проанализировал счета за электричество, выставленные Русскому дому поставщиком электроэнергии. Его название в материалах суда удалено. Как выяснилось, за период с февраля по апрель 2023 года Русский дом потребил больше электроэнергии, чем за аналогичный период 2022 года, из чего суд сделал вывод, что после введения санкций ЕС против Россотрудничества активность в Русском доме не снизилась, а возросла.

Чтобы понять, расходуется ли электричество на поддержание жизнедеятельности Русского дома или же на проведение дополнительных мероприятий, бундесбанк запросил у его руководства список активностей, для которых использовалось электричество. Однако представители Русского дома предоставить такой обзор не смогли, мотивировав это тем, что все потребление электричества проходит через один счетчик.

Суд постановил, что "наличие только одного электросчетчика не означает, что истец не может определить объемы потребляемого электричества в зависимости от помещений, их площади, количества люстр и электрических приборов".

Суд встал на сторону ЕС и бундесбанка

По мнению суда, бундесбанк не требовал от Русского дома ничего невозможного. И поэтому встал на сторону банка, отказав истцу в разблокировке средств.

По словам Павла Извольского, адвокаты Русского дома изучают материалы суда, после чего определятся с дальнейшими шагами. По его словам, две трети посетителей - немцы. И основная часть программы ориентирована на них.

Решение административного суда в Мюнхене еще не вступило в законную силу. В пресс-службе суда DW сообщили, что по закону у сторон есть месяц с момента получения письменного приговора, чтобы обжаловать его. А поскольку документ был отправлен сторонам процесса лишь в начале ноября, ожидать информации о том, будет ли одна из сторон подавать апелляцию, можно будет не раньше середины декабря.