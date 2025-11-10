Правительство США одобрило продажу снайперских винтовок полицейскому подразделению в Бразилии, не обращая внимания на предостережения посла США и других дипломатов о том, что оружие может быть использовано для внесудебных казней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию чиновников США.

Подразделение полиции Рио-де-Жанейро (BOPE), закупившее оружие, сыграло ключевую роль в смертоносном рейде на прошлой неделе, в результате которого погиб 121 человек, включая четырёх полицейских. Эта акция вызвала осуждение со стороны правозащитников и экспертов ООН, которые предположили, что некоторые убийства могли быть незаконными.

Согласно внутренним документам полиции Рио-де-Жанейро, с которыми ознакомилось Reuters, BOPE приобрело 20 снайперских винтовок производства компании Daniel Defense LLC, базирующейся в Джорджии, в рамках необъявленной сделки в мае 2023 года, во время правления бывшего президента США Джо Байдена. Согласно внутренним документам полиции Рио-де-Жанейро и Госдепартамента США, оружие было получено только в 2024 году на фоне споров в Госдепартаменте о целесообразности продажи.

Согласно законодательству США, экспорт оружия, как правило, требует одобрения правительства. Хотя окончательную лицензию часто выдаёт Министерство торговли, ключевую роль в этом процессе играет Государственный департамент.

Элизабет Бэгли, экс-посол США в Бразилии, возражала против сделки, как и некоторые дипломаты, занимающиеся вопросами прав человека и правоохранительной деятельности, согласно меморандуму Госдепартамента от января 2024 года. В документе BOPE описывается как «одно из самых известных полицейских подразделений в Бразилии в плане убийств мирных жителей».

Полиция Рио, самым известным подразделением которой является BOPE, несет ответственность за 703 убийства в прошлом году, согласно официальным данным, собранным Бразильским форумом общественной безопасности.

Reuters не удалось установить, использовались ли боевиками BOPE в ходе рейда на прошлой неделе снайперские винтовки американского производства.

Компания BOPE также закупила сопутствующие глушители для винтовок, произведенные компанией Griffin Armament из Висконсина, но поставка глушителей была первоначально заблокирована правительством США.

В апреле президент США Дональд Трамп отменил директиву Байдена от 2023 года, которая ужесточала ограничения на экспорт оружия, связанные с правами человека.

Покупка на сумму около 150 000 долларов была не первой в своём роде для BOPE. Согласно документам Госдепартамента, в прошлом подразделение успешно импортировало не менее 800 винтовок американского производства. Однако, по словам официальных лиц и документам, серия смертоносных рейдов с участием этого подразделения в последние годы изменила расчёты некоторых дипломатов.

Работа подразделения пользуется широкой популярностью у жителей Рио, уставших от насильственных преступлений, в том числе от действий хорошо вооружённых банд. Опубликованный в пятницу общенациональный опрос, проведённый компанией AtlasIntel, показал, что 55% бразильцев поддерживают полицейскую операцию, а среди жителей штата Рио этот показатель вырос до 62%. Согласно официальным данным, собранным Бразильским форумом общественной безопасности, в прошлом году полицейские Рио потеряли 55 коллег, погибших насильственной смертью.

Тем не менее независимые эксперты часто критиковали деятельность BOPE в области прав человека, а полиция Рио в целом постоянно подвергалась критике в ежегодных докладах Госдепартамента о соблюдении прав человека в Бразилии.

В меморандуме Госдепартамента от января 2024 года, в котором рекомендовалось не продавать оружие, отмечалось, что подразделение было причастно к убийству 23 человек во время инцидента в 2022 году. Это событие, известное как «бойня в Вила-Крузейро», повлияло на решение некоторых дипломатов не одобрять продажу.