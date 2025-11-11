Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гражданин Уганды Мамдани вошел в конфликт с силовиками США 2 1090

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Во время политической карьеры Мамдани неоднократно задерживали.

Во время политической карьеры Мамдани неоднократно задерживали.

Новый мэр считает неэффективной работу полиции, высказывается за реформу в сфере уголовного правосудия.

Избранный мэр считает, что агенты Службы иммиграционного и таможенного контроля "будут пытаться терроризировать жителей всех пяти" городских округов.

Выборы мэра Нью-Йорка состоялись 4 ноября. Одержавший на них победу Мамдани, выступая перед сторонниками в тот же день, пообещал, что при нем мегаполис "останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом". Мамдани также сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года. Сейчас город возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.

Мамдани принадлежит к левому прогрессивному крылу ДП, называет себя демократическим социалистом.

В ходе избирательной кампании он обещал заморозить плату за аренду жилья, организовать бесплатные автобусные маршруты, открыть субсидируемые городом супермаркеты и предпринять ряд других мер для снижения стоимости жизни за счет повышения налогов для самой состоятельной прослойки населения. Помимо налога на богатство, намерен ввести налог на имущество для частных университетов Нью-Йорка, чтобы перенаправить средства на финансирование бесплатного обучения в системе государственных вузов. Выступает за расширение прав иммигрантов. Считает неэффективной работу полиции, высказывается за реформу в сфере уголовного правосудия, включая сокращение бюджета полиции, и перераспределение средств на социальные нужды.

Осуждает бомбардировки сектора Газа, обвиняет Тель-Авив в "апартеиде" и "геноциде" арабского населения, является сторонником движения за бойкот, изоляцию и санкции (Boycott, Divestment and Sanctions) в отношении Израиля. Критикует политику президентов Венесуэлы и Кубы Николаса Мадуро и Мигеля Диас-Канеля, однако выступает против санкций в отношении этих стран, обвиняя Вашингтон в ухудшении жизни гражданского населения этих стран.

В 2018 году получил гражданство США, сохранив паспорт Уганды. Женат на американке сирийского происхождения художнице Раме Дуваджи.

×
Читайте нас также:
#Нью-Йорк
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео