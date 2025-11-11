Избранный мэр считает, что агенты Службы иммиграционного и таможенного контроля "будут пытаться терроризировать жителей всех пяти" городских округов.

Выборы мэра Нью-Йорка состоялись 4 ноября. Одержавший на них победу Мамдани, выступая перед сторонниками в тот же день, пообещал, что при нем мегаполис "останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом". Мамдани также сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года. Сейчас город возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.

Мамдани принадлежит к левому прогрессивному крылу ДП, называет себя демократическим социалистом.

В ходе избирательной кампании он обещал заморозить плату за аренду жилья, организовать бесплатные автобусные маршруты, открыть субсидируемые городом супермаркеты и предпринять ряд других мер для снижения стоимости жизни за счет повышения налогов для самой состоятельной прослойки населения. Помимо налога на богатство, намерен ввести налог на имущество для частных университетов Нью-Йорка, чтобы перенаправить средства на финансирование бесплатного обучения в системе государственных вузов. Выступает за расширение прав иммигрантов. Считает неэффективной работу полиции, высказывается за реформу в сфере уголовного правосудия, включая сокращение бюджета полиции, и перераспределение средств на социальные нужды.

Осуждает бомбардировки сектора Газа, обвиняет Тель-Авив в "апартеиде" и "геноциде" арабского населения, является сторонником движения за бойкот, изоляцию и санкции (Boycott, Divestment and Sanctions) в отношении Израиля. Критикует политику президентов Венесуэлы и Кубы Николаса Мадуро и Мигеля Диас-Канеля, однако выступает против санкций в отношении этих стран, обвиняя Вашингтон в ухудшении жизни гражданского населения этих стран.

В 2018 году получил гражданство США, сохранив паспорт Уганды. Женат на американке сирийского происхождения художнице Раме Дуваджи.