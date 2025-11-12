Прокуратура Милана начала расследование данных, что группы богатых европейцев, в том числе итальянцев, покупали туры в Сараево, чтобы стрелять по мирным жителям во время четырехлетней осады города в 1990-х годах, пишет La Repubblica.

Предполагается, что «туристы-снайперы» платили сумму, эквивалентную по современным меркам от €80 тыс. до €100 тыс., солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, который в 2016 году был признан Международным трибуналом виновным в военных преступлениях и приговорен к пожизненному заключению.

Сараево расположено в низине и окружено горами, что делает его доступным для обстрелов. Более 10 тыс. человек погибли в результате постоянных обстрелов и снайперского огня в период с 1992 по 1996 год. Снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари», пишет издание.

Расследование было начало после жалобы, поданной миланским писателем Эцио Гаваццени, который провел собственное расследование.

Главный прокурор Италии, по информации La Repubblica, располагает списком нескольких подозреваемых, предположительно причастных к этому преступлению. Следствие рассматривает действия участников «сафари» как военные преступления, совершённые на территории бывшей Югославии.

Если вина будет доказана, фигурантам грозят длительные тюремные сроки по статьям о преступлениях против человечности.