Итальянцы ездили на «человеческое сафари» в бывшую Югославию – убивали детей из снайперских винтовок

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Итальянцы ездили на «человеческое сафари» в бывшую Югославию – убивали детей из снайперских винтовок

Прокуратура Милана начала расследование данных, что группы богатых европейцев, в том числе итальянцев, покупали туры в Сараево, чтобы стрелять по мирным жителям во время четырехлетней осады города в 1990-х годах, пишет La Repubblica.

Предполагается, что «туристы-снайперы» платили сумму, эквивалентную по современным меркам от €80 тыс. до €100 тыс., солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, который в 2016 году был признан Международным трибуналом виновным в военных преступлениях и приговорен к пожизненному заключению.

Сараево расположено в низине и окружено горами, что делает его доступным для обстрелов. Более 10 тыс. человек погибли в результате постоянных обстрелов и снайперского огня в период с 1992 по 1996 год. Снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари», пишет издание.

Расследование было начало после жалобы, поданной миланским писателем Эцио Гаваццени, который провел собственное расследование.

Главный прокурор Италии, по информации La Repubblica, располагает списком нескольких подозреваемых, предположительно причастных к этому преступлению. Следствие рассматривает действия участников «сафари» как военные преступления, совершённые на территории бывшей Югославии.

Если вина будет доказана, фигурантам грозят длительные тюремные сроки по статьям о преступлениях против человечности.

#Италия
Оставить комментарий

(8)
  • VU
    Vards Uzvards
    13-го ноября

    Фильм "Трудная мишень", сериал "Игра в кальмара" и т.д. показывают реалии жизни простого человека в мире где правит капитал.

    11
    0
  • Д
    Дед
    13-го ноября

    Так эти сафарцы и на Украину ездили пострелять по русским, правда многие охотники и до позиций не добрались, потому забава на Украине не прижилась, а потом только английские матери плачут в телевизор- А нашего сыночку то за что убили!

    64
    9
  • С
    Сарказм
    Дед
    13-го ноября

    Дед, опять ты все попутал. Это к сербам они ездили (если ездили) и те бабосы брали, чтоб богатые по детишкам постреляли. Так что если кто и возродил эту традицию, так это их "братушки" русскомирцы, примерно тех же моральный принципов. Тем более, что война на 99% проходит на территории Украины и именно ее города оказываются в осаде и сносятся с лица земли. Так что раз нет ума, лучше помолчи, а то ж как ляпнешь...

    12
    59
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Любимая мною когда то Дина Рубина,известная российская писательница,теперь проживающая в Израиле,заявила:Палестинцев всех поголовно надо растворить в соляной кислоте ,а территорию закатать в асфальт... Что то вспомнилось про антисемитизм?! При этом ее книги до сих пор спокойно продаются в России... Хотя она попадает под все статьи уголовного кодекса России по призыву к массовым убийствам ,терроризму и разжиганию розни... ,Обыкновенный фашизм,,Ромм.🔯👽😈

    31
    5
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    13-го ноября

    Не палестинцев, а газовиков. Конечно, она погорячилась на счет всех. Хотя число мирных жителей в Газе - исчезающе малая величина. Но это количество, конечно , надо было бы оставить жить. Но остальных я бы тоже растворила. Остальных = почти всех. Это опасные нелюди. Я , в отличие от подавляющего большинства тех, кто всё это обсуждает, там была и всё видела. Ой, щас меня закидают дизлайками ))). Плевать хотела, тупицы!

    4
    32
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    13-го ноября

    Но вот про автостоянку - это она зря. Там совершенно роскошные пляжи можно сделать, нехилый курорт замутить.

    5
    25
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    По данным международных организаций в Палестине убито 60 тыс.мирных жителей,включая женщин и детей . Никакого ничего не заведено и Нетаньяху рукопожатный и остальные причастные. А Ринкевич вовсю обнимался с президентом Израиля и Главой МИД...👽😈🔯

    45
    7
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    13-го ноября

    По данным, которые минздрав Газы , управляемый Хамасом, передал организациям, которыми греты тумберги рулят. И , которые, "прогрессивное человечество" в силу зоологического антисемитизма провозглашает истиной в последней инстанции. И да, учите матчасть, Алекс,( чтобы не было стыдно смотреть в глаза Юстасу). ЮАР подало в международный суд на Израиль (это при собственном геноциде буров). На Нетаньягу, как и на Путина, МУС выдал ордер на арест (на Йоава Галанта тоже вроде бы). Оба - и Биби и ПУ рукопожатны. Как и экстеррорюга из Сирии,как и нелюди из Хамаса, как и лидеры Талибана в Москве, которые поют в своем гимне про убийство русских. Забавная штука этот лучший из миров.

    5
    25
Читать все комментарии

