Последний раз связь с девушкой была 8 ноября этого года, когда она отправилась в школу, после чего домой не вернулась.

Приметы: рост 154 см, волосы чёрного цвета, длиной до плеч. Была одета в чёрную куртку, светлый свитер, чёрные брюки и чёрные спортивные туфли.

Государственная полиция просит всех, кто видел девушку или знает возможное место её нахождения, позвонить по телефону 112!