Ушла в школу и не вернулась: полиция разыскивает пропавшую без вести Русалину 1 1402

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ушла в школу и не вернулась: полиция разыскивает пропавшую без вести Русалину
ФОТО: пресс-фото

Сотрудники Северного управления Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Последний раз связь с девушкой была 8 ноября этого года, когда она отправилась в школу, после чего домой не вернулась.

Приметы: рост 154 см, волосы чёрного цвета, длиной до плеч. Была одета в чёрную куртку, светлый свитер, чёрные брюки и чёрные спортивные туфли.

Государственная полиция просит всех, кто видел девушку или знает возможное место её нахождения, позвонить по телефону 112!

#поиск
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    12-го ноября

    Ничёси будка школьницы. На все 35 тянет 😬

    5
    1

