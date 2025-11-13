Незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу в среду попытались 69 человек, сообщили в Государственной пограничной охране.

В целом за этот год пресечено уже 11 610 попыток незаконного пересечения границы, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. По соображениям гуманности в Латвии приняты 30 человек.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.