За сутки - 69 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 0 213

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.11.2025
LETA
Изображение к статье: За сутки - 69 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
ФОТО: LETA

Незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу в среду попытались 69 человек, сообщили в Государственной пограничной охране.

В целом за этот год пресечено уже 11 610 попыток незаконного пересечения границы, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. По соображениям гуманности в Латвии приняты 30 человек.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси правительство продлило режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 31 декабря этого года.

#граница #мигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
