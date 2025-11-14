Baltijas balss logotype
Продолжается суд по делу о шпионаже в пользу России 1 372

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Продолжается суд по делу о шпионаже в пользу России

Сегодня в 13:00 Рижский городской суд продолжит рассмотрение дела о сборе секретной информации в пользу России, по которому обвиняются Светлана Николаева и также фигурирующий в другом деле таксист Сергей Сидоров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на суд.

Сидорову и Николаевой предъявлены обвинения в сборе неразглашаемой информации в интересах России.

Николаева является матерью Александра Дубяго. 10 мая 2022 года Дубяго прошёлся с российским флагом у памятника Победы в Пардаугаве. За эти действия в отношении него было возбуждено уголовное дело, и некоторое время он находился под арестом, однако позже Служба государственной безопасности (СГБ) дело прекратила.

Ранее СГБ сообщала, что уголовный процесс против этих лиц был начат 2 мая 2024 года. В его рамках проведены процессуальные действия в нескольких объектах в Риге и её окрестностях.

Согласно данным, полученным СГБ в ходе следствия, обвиняемые незаконно собирали и передавали России неразглашаемую информацию о других лицах, подозреваемых в Латвии в шпионаже и находящихся под арестом.

В октябре прошлого года Рижский городской суд в другом уголовном деле признал Сидорова виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к семи годам лишения свободы с последующим двухлетним надзором пробации. Этот приговор был обжалован.

Изначально Сидоров находился под арестом, но позже суд отменил эту меру пресечения, однако впоследствии Сидоров и Николаева были вновь задержаны.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    14-го ноября

    прошелся с флагом у памятника - преступление века !!! на настоящих бандюганов времени уже не остается - все силы брошены на отлов гуляющих с неправильными флагами !!!

    9
    0

Видео