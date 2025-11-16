Россия усиливает операции по дезинформации и все активнее пытается привлекать к ним молодежь, готовую выполнять задания даже за небольшие суммы денег, сообщает ЛТВ.

Спецслужбы России для распространения созданных ими нарративов используют жителей Латвии, которых удается завербовать через каналы в Telegram или во время поездок в Россию. Типичными исполнителями заданий являются люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать; часто — молодые люди.

По оценке латвийских спецслужб, Россия прилагает большие усилия, чтобы ее пропаганда достигли латвийского общества и повлияли на него. «Фонд поддержки соотечественников за рубежом (так называемый Правфонд), входящий в структуру МИД России, используется для финансирования российских активностей влияния в странах Балтии. Также этот фонд оплачивает услуги адвокатов в судебных процессах, где обвиняемыми являются прокремлевские активисты стран Балтии», — сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).

По оценке СГБ, «не исключены попытки России обеспечивать финансирование проживающих в Латвии прокремлевских активистов через наличные, криптовалюты или новые организации, формально не подпадающие под международные санкции и не связанные с правительством России».

Как отмечает ЛТВ, хотя пропагандистские сообщения создаются спецслужбами в России, для их распространения вербуют распространителей и в Латвии. По словам прокурора Генеральной прокуратуры Мартиньша Янсонса, зафиксированы случаи, когда через длинную цепочку спецслужбы РФ дают задания через Telegram распечатать листовки с оскорбительными сообщениями о Латвии и её службах безопасности и затем расклеить их в разных городах Латвии.

Прокурор также отметил, что в последнее время появляются задания распространять тексты на украинском языке, чтобы создать ложное впечатление, будто живущие в Латвии украинцы выступают против русскоязычных жителей.

Для таких «работ» обычно вербуют молодых людей, лиц без стабильного дохода, людей, мотивированных деньгами, а не идеологией. «Таким образом, фактически люди за 15 евро, иногда за 100, 200 или 500 евро готовы рисковать уголовной ответственностью», — сказал Янсонс.