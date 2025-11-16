Baltijas balss logotype
Стравливают в Латвии русских и украинцев – спецслужбы ЛР раскрыли замыслы спецслужб РФ 9 8741

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стравливают в Латвии русских и украинцев – спецслужбы ЛР раскрыли замыслы спецслужб РФ

Россия усиливает операции по дезинформации и все активнее пытается привлекать к ним молодежь, готовую выполнять задания даже за небольшие суммы денег, сообщает ЛТВ.

Спецслужбы России для распространения созданных ими нарративов используют жителей Латвии, которых удается завербовать через каналы в Telegram или во время поездок в Россию. Типичными исполнителями заданий являются люди с низкими доходами и те, кто хочет подзаработать; часто — молодые люди.

По оценке латвийских спецслужб, Россия прилагает большие усилия, чтобы ее пропаганда достигли латвийского общества и повлияли на него. «Фонд поддержки соотечественников за рубежом (так называемый Правфонд), входящий в структуру МИД России, используется для финансирования российских активностей влияния в странах Балтии. Также этот фонд оплачивает услуги адвокатов в судебных процессах, где обвиняемыми являются прокремлевские активисты стран Балтии», — сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).

По оценке СГБ, «не исключены попытки России обеспечивать финансирование проживающих в Латвии прокремлевских активистов через наличные, криптовалюты или новые организации, формально не подпадающие под международные санкции и не связанные с правительством России».

Как отмечает ЛТВ, хотя пропагандистские сообщения создаются спецслужбами в России, для их распространения вербуют распространителей и в Латвии. По словам прокурора Генеральной прокуратуры Мартиньша Янсонса, зафиксированы случаи, когда через длинную цепочку спецслужбы РФ дают задания через Telegram распечатать листовки с оскорбительными сообщениями о Латвии и её службах безопасности и затем расклеить их в разных городах Латвии.

Прокурор также отметил, что в последнее время появляются задания распространять тексты на украинском языке, чтобы создать ложное впечатление, будто живущие в Латвии украинцы выступают против русскоязычных жителей.

Для таких «работ» обычно вербуют молодых людей, лиц без стабильного дохода, людей, мотивированных деньгами, а не идеологией. «Таким образом, фактически люди за 15 евро, иногда за 100, 200 или 500 евро готовы рисковать уголовной ответственностью», — сказал Янсонс.

#пропаганда #Латвия #молодежь #спецслужбы #дезинформация #русские #финансирование #украинцы #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
31
3
1
1
0
0

Оставить комментарий

(9)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    19-го ноября

    Никто никого не стравливает. Нормальные люди на это не ведутся, так как им это уже надоело всё и они в это попросту не лезут (особо ярых путинистов и стравливать не надо) они и так никого не любят, считая себя такими венцами человечества. А те кто украинцев и не долюбливают, так в большинстве случаев не беспочвенно, так как моментами некоторые особи из них, действительно наглые, ездят на S-классах, но при этом требуя пособие и приехавшие под элементарный шумок, даже с спокойных областей, по типу Киева и тд!

    0
    0
  • Е
    Ехидный
    17-го ноября

    спецслужбам России и делать ничего не надо - за них все уже все сделала латвийская власть !!!!

    20
    3
  • ВЛ
    Васисуалий Лоханкин
    17-го ноября

    А почему спецслужбы LV не реагируют на то , что правительство стравливает русских и латышей? Ах да, это другое!

    38
    3
  • DJ
    Danik Jupiters
    17-го ноября

    Это насколько спецслужбам ЛР так голову промыли и отморозили?

    53
    3
  • Л
    Латтоптун
    16-го ноября

    Кто- нибудь видел подобные листовки? Наверное в " нашем" СГБ, фильмов насмотрелась, где 100 лет назад, клеились листовки, на телеграфных столбах. Это ж надо бредятину такую придумать... Может ещё по- телеграфу информацию передают и послания в бутылках рассылают?

    98
    4
  • A
    Aleks
    16-го ноября

    Судя по выступлениям латвийских политиков и общественных деятелей и проводимой политики,стравливают латышей с русскими. А тут ещё российские спецслужбы решили стравить русских с украинцами?!?!😀 И почему именно с украинцами,если гораздо проще пойти по тропе латвийских властей и стравливать латышей с русскими,если хочешь нанести какой то психологический ущерб или физический? Странная тактика,но вполне объяснима,если подумать..Называется переключение внимания ...Сема,Сема,мы теперь не главные? Главные,Соня,главные ,но виноваты во всем русские.. Пришла просьба по закрытому каналу?😀🔯

    88
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го ноября

    Бюджет надо как-то отрабатывать. И проще всего это сделать - раскрыть заговор, которого нет.

    91
    4
  • AE
    Alex Evi
    16-го ноября

    По ходу уже не знают что придумать , откуда берут эту ересь???

    113
    4
  • З
    Злой
    16-го ноября

    Мания величия и паранойя.

    104
    3
Видео