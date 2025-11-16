В субботу в Латвии зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 13 человек, в том числе четверо пешеходов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 13 водителей. 11 задержанных водителей сели за руль транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что будут привлечены к уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости.

В связи с превышением скорости вчера было оформлено 214 протоколов. Двое водителей наказаны за агрессивный стиль управления транспортным средством.

Всего полиция вчера оформила 504 протокола о нарушениях правил дорожного движения.