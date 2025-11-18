Baltijas balss logotype
В Москве спустя 20 лет поймали 73-летнего серийного маньяка 1 1769

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.11.2025
Изображение к статье: Карательные органы долго искали преступника.

Карательные органы долго искали преступника.

Младшей из жертв было всего 12 лет.

Московские следователи раскрыли серию изнасилований женщин и несовершеннолетних девочек, совершенных более 20 лет назад. Причастным оказался 73-летний мужчина, который большую часть жизни провел в местах лишения свободы и освободился год назад, сообщил Следственный комитет (СК).

Мужчине предъявили обвинения по 25 эпизодам изнасилования и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших. Его жертвами становились в основном несовершеннолетние девочки. Самой младшей из них было 12 лет, а старшей — 29.

В СК отметили, что фигурант совершал изнасилования в 2000-х. Изначально он орудовал на территории Восточного административного округа Москвы, а позже — и в других районах столицы. По словам следователей, он выслеживал девочек, которые возвращались из школы одни, заходил с ними в подъезд и, убедившись в отсутствии свидетелей, нападал.

Установить личность мужчины удалось во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет: московские следователи изучили более 1,5 тыс. дел и выявили характерный почерк преступника. Кроме того, потерпевшие указывали на одни и те же черты, включая стеклянный взгляд, отсутствие нескольких зубов и особенности речи.

В ходе допроса фигурант признал вину. При этом следователи отмечают, что он вел себя замкнуто и не ожидал, что его идентифицируют. Важным доказательством стали биологические материалы, собранные более 20 лет назад.

«Он категорически на следственных действиях избегал слово «изнасилование», оно ему не нравилось. При проведении очных ставок он нервничал даже больше, чем при проведение непосредственно с ним следственных действий. Он не смотрел на потерпевших, <…> избегал контакт зрительный, <…> вообще никак не общался с ними», — рассказала старший следователь-криминалист Александра Закржевеская. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

#криминал #преступность #следствие #судебный процесс #изнасилование #преступления #дети
Оставить комментарий

(1)
  • ES
    Ella Stroika
    20-го ноября

    20 лет... кастрировали бы сразу, сколько жизней бы не изуродовали.

    2
    0

