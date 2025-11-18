Baltijas balss logotype
Военный преступник Стрелков собирается сидеть в российской тюрьме до 2028 года 2 1111

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывший полевой командир на скамье подсудимых.

Бывший полевой командир на скамье подсудимых.

На Западе его приговорили к пожизненному заключению.

Бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Стрелков получил в российской колонии диплом электрика и не собирается подавать прошение об условно-досрочном освобождении. В интервью RTVI он рассказал, почему по-прежнему настаивает на полномасштабной мобилизации в России и уверен, что в нынешнем виде Украина перестанет существовать, а значительная ее часть должна воссоединиться с Россией «по линии Керзона».

— В сентябре некоторые телеграм-каналы писали о том, что ваше здоровье резко ухудшилось. Супруга и адвокаты тогда быстро опровергли эту информацию. Расскажите, как ваше самочувствие? Почти два с половиной года в изоляторе и колонии сказались на здоровье?

— Здоровье мое относительно стабильное. Резкого ухудшения нет.

— Как сейчас устроен ваш день, чем занимаетесь в колонии?

— Подъем, зарядка, завтрак. И так — шесть дней в неделю. Ужин в 16 часов, в 18 часов расчет, отбой в 22 часа, в выходной — прогулки, иногда бывает строевой смотр. Два раза в неделю баня. Получил диплом электрика, но по-прежнему работаю намеловщиком в швейном цеху.

— Планируете ли вы подавать прошение об условно-досрочном освобождении и, если да, на какое решение рассчитываете?

— В настоящий момент никаких прошений об УДО подавать не собираюсь.

— Президент подписал указ, которым резервистов можно теперь привлекать к специальным сборам для охраны критически важных объектов, включая энергетическую и транспортную инфраструктуру в своем регионе. Как оцениваете эту инициативу?

— Это слишком мало и слишком поздно. В общем, все как обычно.

— В предыдущем интервью вы говорили, что необходима мобилизация, но уже заканчивается 2025 год, и второй волны так и не произошло. Есть ли вариант победы без второй волны?

— Без полномасштабной мобилизации невозможна победа, а краткосрочное перемирие может только ухудшить положение.

— Европейские страны активно милитаризируются, а из уст европейских военных чиновников, а также представителей НАТО все чаще можно слышать заявления о подготовке к возможной войне с Россией. Называют даже сроки — три-пять лет. Как вы оцениваете вероятность войны с Европой и НАТО в перспективе пяти лет?

— Вероятность такой войны оцениваю как незначительную при том условии, что мы будем достаточно сильны в войне с Украиной. Если не сможем победить Украину, то, возможен сценарий интервенции после дестабилизации политической ситуации внутри России.

— Какие из стран сегодня вы считаете наиболее агрессивно настроенными по отношению к России? И почему, как вы считаете, эти страны-ястребы до сих пор не решаются ввести на Украину свой контингент?

— Наиболее агрессивно настроены Англия и США. Менее агрессивно — Франция и Германия. Ключевой вопрос здесь: чье оружие используется? Сейчас в основном используется американское оружие. Значит, наиболее агрессивно настроены к России американцы и англичане.

— Мы видим, что среди наемников самое большое количество погибших это граждане Колумбии и Грузии. И с той, и с другой у России вряд ли будет военный конфликт. Почему тогда, как вы считаете, наемники из этих стран активно едут на Украину, чтобы воевать с Россией?

— И Грузия, и Колумбия — это просто бедные страны. Другого объяснения в общем-то нет.

Игорь Всеволодович Гиркин (род. 17 декабря 1970, Москва, РСФСР, СССР), также известный как Игорь Иванович Стрелков — российский военный и политический деятель, публицист, военный эксперт, военный блогер, критик министерства обороны Российской Федерации. Сотрудник органов ФСБ России (1996—2013). Является одним из виновников уничтожения малайзийского Боинга и гибели 298 человек, находившихся на борту, за что был заочно приговорён к пожизненному заключению в Нидерландах.

Стрелков получил широкую известность как активный участник войны на востоке Украины, военный и политический деятель подконтрольной России Донецкой Народной Республики. В течение нескольких месяцев руководил бойцами во время боевых действий в городе Славянске, а позднее возглавлял вооружённые формирования в Донецке. С 12 мая по 14 августа 2014 года — командующий вооружёнными силами Донецкой Народной Республики, с 16 мая по 14 августа — министр обороны ДНР, с 6 июля объявил себя военным комендантом Донецка. По его собственной оценке, его действия сыграли решающую роль в перерастании событий в Донбассе в вооружённый конфликт. После ухода с поста министра обороны покинул территорию Донбасса. Вёл общественную деятельность, часто выступая с критическими комментариями в адрес руководства ДНР и ЛНР, а также политики России в отношении Украины.

Украинские власти и ряд правозащитных организаций обвиняют Стрелкова в совершении военных преступлений. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Игоря Гиркина виновным в крушении самолёта Boeing 777 и приговорил его к пожизненному заключению.

Руководитель общественного движения «Новороссия» с 2014 года. Военный пенсионер. Придерживается националистических, монархических взглядов и идеологии Белого движения.

25 января 2024 года в России был приговорён к четырём годам колонии за два сообщения, которые суд посчитал экстремистcкими. Реальной причиной была, по предположению СМИ, критика Гиркиным военного руководства и, в частности, президента РФ Путина.

Оставить комментарий

(2)
  • 010725
    010725
    18-го ноября

    Градус пафоса о приговоре Стрелкову некиим "международным судом в Нидерландах" существенно снижается если вспомнить, что упомянутый суд - просто голландское ООО - то есть SIA, а его судьи находятся под санкциями в США и в международном уголовном розыске по иску России.

    11
    2
  • С
    Сарказм
    010725
    19-го ноября

    Вата такая вата... Для твоего сведения приговор гирькину и прочим вынес Окружной суд Гааги, один из одиннадцати окружных судебных органов в судебной системе Нидерландов. Пердседатель суда - Хендерик Стейнхёйс, судьи Костер, Керстенс-Фоккен и Гласс. Которые разумеется, ни под какими санкциями цивилизованных стран не находятся (ну, а на "международный розыск России", даже если он есть (в чем я не уверен) всем накласть с Луны). Обвинителем на процессе выступала Государственная прокуратура Нидерландов. Так что суд был вполне себе суд, что бы ты сам себе не нафантазировал. А в твоей натруженной рашнпропагандой голове этот суд, похоже, перепутался с Международным Уголовным Судом (это тот, кто выдал ордер на арест кремлефюрера за кражу украинских детей), который тоже сидит в Гааге, но к тому суду не имеет ни малейшего отношения. Это, разумеется, тоже никакое не SIA, а международный суд, созданные на основе Римского Статута (международного договора), но отношение к нему смешанное и действительно США то вводят, то отменяют санкции по отношению к нему, этим грешит в основном Трамп, которому не понравилось желание суда порасследовать свершения американской армии в Афгане, и еще меньше понравился ордер на арест Нетанияху за Газу.

    1
    6

