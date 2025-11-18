Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, сотрудничающих с российскими спецслужбами, сообщает RMF24.

Во время выступления в Сейме Туск заявил, что следствие установило лиц, которых считают исполнителями последних диверсий на железной дороге.

Оба подозреваемых – граждане Украины. Оба въехали в Польшу из Беларуси и после своих действий выехали туда же через пункт пропуска в Тересполе – до того как следствие установило их личности.

Один из украинцев в мае (какого года – не уточняют) уже был осужден судом во Львове за диверсионную деятельность в Украине. Второй с Донбасса и в прошлом работал в прокуратуре. Туск сказал, что не будет публично раскрывать больше информации, поскольку следственные действия продолжаются.

По словам премьера, сейчас службы убеждены, что подрыв железной дороги возле села Мика и подкладывание объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы являются диверсионными актами.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.