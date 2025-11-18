Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Железную дорогу в Польше взорвали два украинца – премьер-министр 0 2220

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Железную дорогу в Польше взорвали два украинца – премьер-министр

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, сотрудничающих с российскими спецслужбами, сообщает RMF24.

Во время выступления в Сейме Туск заявил, что следствие установило лиц, которых считают исполнителями последних диверсий на железной дороге.

Оба подозреваемых – граждане Украины. Оба въехали в Польшу из Беларуси и после своих действий выехали туда же через пункт пропуска в Тересполе – до того как следствие установило их личности.

Один из украинцев в мае (какого года – не уточняют) уже был осужден судом во Львове за диверсионную деятельность в Украине. Второй с Донбасса и в прошлом работал в прокуратуре. Туск сказал, что не будет публично раскрывать больше информации, поскольку следственные действия продолжаются.

По словам премьера, сейчас службы убеждены, что подрыв железной дороги возле села Мика и подкладывание объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы являются диверсионными актами.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.

Отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине. Также на этом участке пути произошел еще один инцидент, который пока не признали диверсией.

Читайте нас также:
#Польша #железная дорога #Украина #безопасность #спецслужбы #диверсия #следствие #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
5
0
0
3
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео