В среду на пляж Лиепайского Каросты выбросило неизвестный беспилотный летательный аппарат, сообщили в полиции ЛР.

В Государственную полицию поступила информация, что в Лиепае, на пляже Кароста, найден выброшенный на берег предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат.

Полиция уже оцепила место происшествия и передала информацию саперам Национальных вооружённых сил (НВС).

В НВС в свою очередь сообщают, что специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов выехали на место.

Одновременно службы утверждают, что угрозы для общества в данный момент не выявлено.

Ранее сообщалось, что этой осенью на нескольких пляжах Латвии были найдены выброшенные на берег обломки дронов. Предварительно это части российского дрона «Герань».

Также сообщалось, что в начале сентября в воздушное пространство Польши влетели около 20 дронов. В Польше заявили, что эти беспилотники – российские. Для их уничтожения в воздух подняли истребители F-16 и F-35.

ДОПОЛНЕНО: Саперы НВС установили, что обнаруженный на пляже Кароста объект является учебной мишенью противовоздушной обороны. Объект не является взрывоопасным и не представляет угрозы для общества.