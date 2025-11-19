Фото: полиция ЛР.
В среду на пляж Лиепайского Каросты выбросило неизвестный беспилотный летательный аппарат, сообщили в полиции ЛР.
В Государственную полицию поступила информация, что в Лиепае, на пляже Кароста, найден выброшенный на берег предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат.
Полиция уже оцепила место происшествия и передала информацию саперам Национальных вооружённых сил (НВС).
В НВС в свою очередь сообщают, что специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов выехали на место.
Одновременно службы утверждают, что угрозы для общества в данный момент не выявлено.
Ранее сообщалось, что этой осенью на нескольких пляжах Латвии были найдены выброшенные на берег обломки дронов. Предварительно это части российского дрона «Герань».
Также сообщалось, что в начале сентября в воздушное пространство Польши влетели около 20 дронов. В Польше заявили, что эти беспилотники – российские. Для их уничтожения в воздух подняли истребители F-16 и F-35.
ДОПОЛНЕНО: Саперы НВС установили, что обнаруженный на пляже Кароста объект является учебной мишенью противовоздушной обороны. Объект не является взрывоопасным и не представляет угрозы для общества.
Šodien, 19. novembrī, Valsts policija saņēma informāciju, ka Liepājā, Karostas pludmalē atrasts izskalots bezpilota gaisa kuğim līdzīgs priekšmets. Šobrīd Valsts policija atrodas notikuma vietā, kā arī informācija ir nodota @Latvijas_armija. Apstākļi tiek precizēti, apdraudējums… pic.twitter.com/KymotrqEhS— Valsts policija (@Valsts_policija) November 19, 2025
