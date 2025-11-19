Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Лиепаю приплыл летательный аппарат: на встречу с ним выехали саперы (ДОПОЛНЕНО) 4 3077

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: полиция ЛР.

Фото: полиция ЛР.

В среду на пляж Лиепайского Каросты выбросило неизвестный беспилотный летательный аппарат, сообщили в полиции ЛР.

В Государственную полицию поступила информация, что в Лиепае, на пляже Кароста, найден выброшенный на берег предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат.

Полиция уже оцепила место происшествия и передала информацию саперам Национальных вооружённых сил (НВС).

В НВС в свою очередь сообщают, что специалисты по уничтожению взрывоопасных предметов выехали на место.

Одновременно службы утверждают, что угрозы для общества в данный момент не выявлено.

Ранее сообщалось, что этой осенью на нескольких пляжах Латвии были найдены выброшенные на берег обломки дронов. Предварительно это части российского дрона «Герань».

Также сообщалось, что в начале сентября в воздушное пространство Польши влетели около 20 дронов. В Польше заявили, что эти беспилотники – российские. Для их уничтожения в воздух подняли истребители F-16 и F-35.

ДОПОЛНЕНО: Саперы НВС установили, что обнаруженный на пляже Кароста объект является учебной мишенью противовоздушной обороны. Объект не является взрывоопасным и не представляет угрозы для общества.

Читайте нас также:
#полиция #Польша #безопасность #дроны #Лиепая #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
27
2
0
2
4
0

Оставить комментарий

(4)
  • AE
    Alex Evi
    20-го ноября

    В первую очередь поляки не заявляли что это российские дроны , это уже очередной авторский параноидальный вымысел !!

    15
    1
  • VS
    Vilis Skuja
    19-го ноября

    Это буревестник

    20
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    19-го ноября

    очень похожа на мишень для стрельбы ПВО

    11
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го ноября

    Поглядел на эту пенопластовую поделку, и сразу вспомнилась забавная история советских времён. Где-то в начале 80-х по творческой интеллигенции Москвы неделю ходил слух - такого-то числа во столько-то на одном из мостов через Москва-реку будет ЧТО-ТО! В назначенное время мостик ломился от толпы падких на сенсации "твАрцов" - ну как же, может, что-то антиправительственное произойдёт... И вот - произошло: по Москва-реке поплыли сотни пенопластовых топоров с надписью "Из села Кукуева". Надеюсь, эту частушку читатели знают? :) Вот и в отношении этого "дрона" она применима на сто процентов...

    24
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео