Вчера, в день годовщины провозглашения Латвийского государства, на дорогах были пойманы десять водителей автомобилей и мотоциклов в нетрезвом состоянии, сообщает Государственная полиция.

В шести случаях возбуждены уголовные дела, в остальных четырех - административные.

За сутки на дорогах Латвии было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в 13 авариях пострадали 17 человек, в том числе три пешехода и один велосипедист.

Во вторник на Видземском шоссе в двух авариях пострадали шесть человек. Около полудня в Лигатненском самоуправлении в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса пострадали три человека, а спустя некоторое время неподалеку в результате столкновения четырех автомобилей пострадали три человека.

За прошедший день Государственная полиция составила 598 протоколов об административных нарушениях в области дорожного движения, в том числе 231 - за превышение скорости.