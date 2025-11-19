Baltijas balss logotype
Хорошо отметили: 18 ноября задержано 10 пьяных водителей 3 521

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.11.2025
LETA
Изображение к статье: Хорошо отметили: 18 ноября задержано 10 пьяных водителей
ФОТО: LETA

Вчера, в день годовщины провозглашения Латвийского государства, на дорогах были пойманы десять водителей автомобилей и мотоциклов в нетрезвом состоянии, сообщает Государственная полиция.

В шести случаях возбуждены уголовные дела, в остальных четырех - административные.

За сутки на дорогах Латвии было зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в 13 авариях пострадали 17 человек, в том числе три пешехода и один велосипедист.

Во вторник на Видземском шоссе в двух авариях пострадали шесть человек. Около полудня в Лигатненском самоуправлении в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса пострадали три человека, а спустя некоторое время неподалеку в результате столкновения четырех автомобилей пострадали три человека.

За прошедший день Государственная полиция составила 598 протоколов об административных нарушениях в области дорожного движения, в том числе 231 - за превышение скорости.

#ДТП
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)

(3)
  • NB
    Nose Bose
    20-го ноября

    пока их на 2-4 года в тюрьму сажать не будут, так и будут из по 10-20 в день ловить. А сколько еще не выловленных...

    0
    2
  • Д
    Дед
    19-го ноября

    В аварии участвовали пьяные? В одном месте две аварии, пострадали люди, на этом участке, аварии постоянно, а менты в других местах, где аварий нет, с радарами сидят и пьяных ловят. Что сделало государство, чтобы в этих местах аварии не повторялись? Опять ментов с радарами пригнало? Или, может пора заняться инфраструктурой, дорогами, организацией безопасного движения?

    15
    5
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    19-го ноября

    Опять нытьё и сопли.За вами государство должно бегать с туалетной бумагой везде, и ж... у вытирать?. Большая часть аварий зависит от человеческого фактора,не справился с управлением, пьяный сел за руль, плохо стало и тд. В том что какой-то дегенерат сел бухой за руль и ли влетел в отбойник или вылетел на встречку, так как нёсся как анурэтик ссать, государство в этом не виновато. Большая часть вины лежит на CSDD(так как права стали непонятно как и непонятно кому выдавать) но не полиция, это уж точно!

    1
    6
Читать все комментарии

