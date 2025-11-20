Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аэропорт Вильнюса опять закрыт: самолет отправлен в безопасную Ригу 1 867

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Аэропорт Вильнюса опять закрыт: самолет отправлен в безопасную Ригу

Литовские власти в четверг вечером ввели временные ограничения воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом. Об этом сообщил Национальный кризисный центр Литвы.

Воздушное движение в аэропорту Вильнюса было временно приостановлено примерно в 18:38 по местному времени.

"По предварительной информации, решение об ограничении воздушного пространства было принято из-за полетов воздушного шара (или шаров) в направлении аэропорта Вильнюса", – говорится в сообщении.

В связи с этим некоторые рейсы в аэропорту Вильнюса были отложены, а по меньшей мере один самолет перенаправили в Ригу.

Литва в последние недели страдает от нашествия воздушных шаров, которые контрабандисты запускают с территории Беларуси. В связи с этим правительство Литвы решило закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября. Однако потом передумала и вчера открыла.

Читайте нас также:
#Рига #Литва #аэропорт #авиация #контрабанда #безопасность #ограничения #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    21-го ноября

    Есть подозрение, что это латышские шары.

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео