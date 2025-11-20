Baltijas balss logotype
Финны арестовали яхту олихарха из «Роснефти» 1 1590

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Dinina Barbara - чудо судостроения.

Dinina Barbara - чудо судостроения.

Суд посчитал, что представленные доказательства создают впечатление «избыточно сложной цепочки компаний».

Суд Финляндии впервые подтвердил, что арестованная в стране 35-метровая яхта Divina Barbara стоимостью до 12 млн евро находится в собсвенности российского олигарха и бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. В ходе заседания неназванный швейцарско-бельгийский бизнесмен пытался добиться снятия ареста с роскошной яхты, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Суд округа Пирканмаа отклонил жалобу бизнесмена и посчитал новую историю о владении судном через цепочку офшорных компаний недостоверной.

Яхту арестовали в 2022 году, власти страны посчитали ее реальным владельцем Худайнатова, соратника главы «Роснефти» Игоря Сечина. Обратившийся в суд бизнесмен утверждал, что Худайнатов «не имеет даже косвенного контроля» над яхтой, а собственником является он сам через офшорные структуры.

TASS_69161754-2.jpg

Суд посчитал, что представленные доказательства создают впечатление «избыточно сложной цепочки компаний», призванной скрыть подлинного владельца, и назвал заявителя «номинальной фигурой». Суд принял аргументы прокуратуры, которая сообщила об использовании судна Худайнатовым.

Это уже пятая яхта, среди владельцев которой фигурировало имя Худайнатова. В сентябре 2025 года была продана с молотка конфискованная яхта Amadea, которую США арестовали как имущество, связанное с миллиардером Сулейманом Керимовым. Худайнатов заявлял, что является владельцем Amadea с оценочной стоимостью $300 млн, и пытался приостановить её продажу. Судья отклонил его аргументы и указал, что Худайнатов является номинальным владельцем. Перед этим Худайнатов также утверждал, что ему принадлежит ещё одна яхта — Crescent, арестованная в Испании в 2022 году. Испанские правоохранительные органы считают, что это судно на самом деле принадлежит Игорю Сечину. 135-метровая Crescent в период эксплуатации владельцем обходилась в $5 млн в месяц и оценивалась в $600 млн.

В мае 2022 года американские власти назвали Худайнатова подставным владельцем 140-метровой Scheherazade, которую ранее связывали с Владимиром Путиным. В марте того же года ФБК Алексея Навального выпустила расследование о Scheherazade за $700 млн. В нем утверждалось, что ее экипаж состоял из сотрудников Федеральной службы охраны, а яхту связывали с президентом РФ.

Но и это не последняя яхта, связанная с Худайнатовым. 40-метровая яхта La Perla («Жемчужина») также имеет отношение к бывшему главе «Роснефти», писала «Вёрстка» со ссылкой на данные таможни. При ввозе судна за 670 млн рублей в Россию в июне 2023 года его оформили на компанию «Ватер Тревел». Владелец этой фирмы – 53-летний яхтенный капитан Анатолий Ковешников. Он получал зарплату в компании «Лидер», которая раньше принадлежала «Независимой нефтегазовой компании» Худайнатова.

#суд #коррупция #олигархи #Россия #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    21-го ноября

    Названия яхт, в переводе на русский: Divina Barbara — Божественная Барбара, Amadea — Амадея (Возлюбленная Бога), Crescent — Полумесяц, Scheherazade — Шахерезада.

    1
    0

