Государственная погранохрана Латвии призывает жителей отказаться от поездок на квадроциклах и другой технике по внутренней приграничной полосе, чтобы сохранить инфраструктуру и обеспечить безопасность государственной границы.

Как сообщили агентству LETA в погранохране, в последнее время внутренняя приграничная полоса все чаще используется для поездок на квадроциклами и другом внедорожном транспорте. Хотя Закон о государственной границе предусматривает, что внутренняя граница может пересекаться в любом месте, и передвижение по внутренней приграничной полосе не запрещено, важно соблюдать требования по поддержанию и защите этой территории, подчеркивают в службе.

Внутренняя приграничная полоса создана таким образом, чтобы соответствовать международным требованиям и позволять сотрудникам Государственной погранохраны свободно передвигаться пешком по всей длине границы. Эта инфраструктура не предназначена для движения механических транспортных средств, и интенсивная езда может нанести значительный ущерб как самой полосе, так и пограничным канавам и другим элементам, обозначающим государственную границу, поясняют в ведомстве.

Также в погранохране напоминают, что повреждение, уничтожение, изменение или перемещение элементов государственной границы строго запрещено. Согласно Закону о государственной границе, за повреждение элементов сухопутной государственной границы может быть наложен штраф до 200 штрафных единиц (то есть до 1000 евро).

Погранохрана призывает жителей быть ответственными и, не передвигаясь по внутренней приграничной полосе на механическом транспорте, уважать правила ее содержания и работу пограничников, обеспечивающих безопасность Латвии.