Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийцы повадились кататься у границы на квадроциклах - пограничники грозят штрафами 1 1611

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: Латвийцы повадились кататься у границы на квадроциклах - пограничники грозят штрафами

Государственная погранохрана Латвии призывает жителей отказаться от поездок на квадроциклах и другой технике по внутренней приграничной полосе, чтобы сохранить инфраструктуру и обеспечить безопасность государственной границы.

Государственная погранохрана призывает жителей воздержаться от использования внутренней приграничной полосы для передвижения на внедорожной и другой механической технике, чтобы сохранить целостность государственной границы и обеспечить надлежащие условия для выполнения функций погранохраны.

Как сообщили агентству LETA в погранохране, в последнее время внутренняя приграничная полоса все чаще используется для поездок на квадроциклами и другом внедорожном транспорте. Хотя Закон о государственной границе предусматривает, что внутренняя граница может пересекаться в любом месте, и передвижение по внутренней приграничной полосе не запрещено, важно соблюдать требования по поддержанию и защите этой территории, подчеркивают в службе.

Внутренняя приграничная полоса создана таким образом, чтобы соответствовать международным требованиям и позволять сотрудникам Государственной погранохраны свободно передвигаться пешком по всей длине границы. Эта инфраструктура не предназначена для движения механических транспортных средств, и интенсивная езда может нанести значительный ущерб как самой полосе, так и пограничным канавам и другим элементам, обозначающим государственную границу, поясняют в ведомстве.

Также в погранохране напоминают, что повреждение, уничтожение, изменение или перемещение элементов государственной границы строго запрещено. Согласно Закону о государственной границе, за повреждение элементов сухопутной государственной границы может быть наложен штраф до 200 штрафных единиц (то есть до 1000 евро).

Погранохрана призывает жителей быть ответственными и, не передвигаясь по внутренней приграничной полосе на механическом транспорте, уважать правила ее содержания и работу пограничников, обеспечивающих безопасность Латвии.

Читайте нас также:
#граница #Латвия #транспорт #штрафы #безопасность #погранохрана #инфраструктура #правила
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    21-го ноября

    Эти пидарасы так же распахивают своими драндулетами и тропины в кемерском нацпарке, что потом по ним пройти проблематично без резиновых сапог, желательно по яйца, особенно осенью, при раскисшей почве. Не удивлюсь, если это кого то заманает и будут накручивать проволоку меж деревьев от таких пидормотов.

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео