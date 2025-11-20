В Испании приступили к расследованию уголовного дела о продаже 14-летней девочки ее собственными родителями. Соответствующий материал опубликован на страницах Daily Star.

Как сообщает издание, правоохранительные органы арестовали пять человек, среди которых мать и отец несовершеннолетней, подозреваемых в торговле людьми и организации принудительного брака. О случившемся информация раскрылась после того, как стражи порядка обратили внимание на 14-летнюю девочку в городе Лес-Борхес-Бланкес, которая просила милостыню рядом с магазином. Выяснилось, что биологические родители решили продать дочь незнакомой супружеской паре за пять тысяч евро, пять бутылок виски и продукты питания.

Также было установлено, что супруги, которые отдали указанную сумму, собирались в дальнейшем добиться брака этой самой девочки с их 20-летним сыном. Несовершеннолетней запретили ходить в школу и заставляли заниматься попрошайничеством. Деньги, которые она собирала, должна была отдавать новым «родителям». Их вместе с сыном также задержали.

Детский аукцион (швед. barnauktion, фин. huutolaisuus) — историческая практика в Швеции и Финляндии в XIX—XX веках, заключавшаяся в продаже детей-сирот и детей бедняков на аукционах. Как правило, аукционы проводились приходами и Советом по борьбе с бедностью в церквях и аукционных домах. Торговля проводилась по принципу нисходящего английского аукциона. Тот, кто требовал у муниципалитета самую низкую плату, получал ребёнка, о котором должен был позаботиться, а также названную им сумму в качестве годового пособия на содержание ребёнка. Это позволяло организаторам аукционов снизить расходы на содержание детей. Случалось, что одних и тех же детей продавали по несколько раз каждые несколько лет. Человек, купивший ребёнка, считался его приёмным родителем, однако, как правило, детей брали в качестве дешёвой рабочей силы, зачастую с ними жестоко обращались. В Швеции детские аукционы были запрещены в 1918 году, а в Финляндии — в 1923 году, однако в Финляндии аукционы проводились вплоть до середины 1930-х годов. Последний известный детский аукцион был проведён в 1935 году.

Примером известных людей, которые были проданы на детских аукционах, являются бывший министр финансов Швеции Фредрик Вильхельм Турссон, который, осиротев в возрасте девяти лет, был продан на детском аукционе, финский писатель Йоэль Лехтонен, шведский писатель Харри Мартинсон и финский полицейский Йоханнес Фром.

Подобная практика также проводилась в других европейских странах, например в Швейцарии.