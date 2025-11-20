Baltijas balss logotype
Верховный суд сказал свое слово о процедуре высылки из Латвии гражданина РФ 16 26872

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Верховный суд сказал свое слово о процедуре высылки из Латвии гражданина РФ
ФОТО: Unsplash

Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по административному делу, в рамках которого было признано, что принудительная высылка гражданина России из Латвии произошла законно, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Верховный суд.

В решении судебного заседания указано, что Административный районный суд не только самостоятельно оценил аргументы гражданина России о возможном нарушении его частной жизни, но и обоснованно отметил, что его действия, представлявшие угрозу для безопасности Латвии, ранее уже были рассмотрены в административном производстве по поводу решения министра внутренних дел, в рамках которого гражданин России был включён в список иностранцев, которым запрещён въезд в Латвию.

Решением суда, вступившим в силу, были отклонены доводы гражданина России о нарушении его права на семейную жизнь.

Также в решении указано, что, вопреки утверждениям гражданина России, высылка не происходила унижающим человеческое достоинство способом, так как отдельные бытовые неудобства, возникшие в её ходе, не являются достаточными для констатации нарушения человеческого достоинства. Коллегия Верховного суда также отклонила аргумент о том, что Пограничная охрана действовала самоуправно, выдворяя гражданина России без указания на конкретные противоправные действия.

Кроме того, суд признал, что у гражданина России, вопреки его утверждениям, была возможность оспорить первоначальное решение о высылке, так как он был информирован об этом на понятном ему языке и фактически воспользовался этим правом.

Из обстоятельств дела следует, что гражданин России, который до 2012 года был негражданином Латвии, а затем получил российское гражданство, был включён министром внутренних дел Рихардом Козловскисом (Новое единство) в список иностранцев, которым запрещён въезд в Латвию, на основании заключения Службы военной разведки и безопасности.

Поскольку было установлено, что он физически находится на территории Латвии, Государственная пограничная охрана приняла и исполнила решение о его принудительном выдворении, задержав его и доставив до пункта пограничного контроля на границе с Россией.

После пересечения границы с РФ гражданин России обжаловал решение о принудительной высылке, утверждая, что оно нарушило его права человека на неприкосновенность частной и семейной жизни, а также что в процессе исполнения были допущены процедурные нарушения, не позволившие ему подготовиться к выдворению и защитить себя от принятого решения. Административный районный суд отклонил эту жалобу и признал решение о принудительной высылке законным.

#права человека #гражданство #миграция #безопасность #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(16)
  • С
    Сарказм
    20-го ноября

    А ты дебил. Вот и поговорили. Что вообще не меняет юридическую составляющую дела, по которой тебе, дурачок, сказать нечего. А в таком случае лучше промолчать, впрочем кому это я...

    11
    43
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Сарказм
    20-го ноября

    Вот и молчи.

    29
    9
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    20-го ноября

    Когда деградирую до твоего уровня - буду, даже не сомневайся.

    4
    23
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Сарказм
    22-го ноября

    Ничего....Они довыэтываются...Всем стадом гистаповским,уедут .........

    1
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Сарказм
    22-го ноября

    Ничего....Они довыэтываются...Всем стадом SS,уедут .........

    1
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го ноября

    жаловаться в Суд ГестапЛага круто.

    писать необходимо(для фиксации нарушений и преступлений) в 3 адреса-

    в Секретариат Генсека ООН, Виндзорам и Королю Швеции ну и в копию в Брюссель

    34
    3
  • С
    Сарказм
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го ноября

    Про спортлото забыл. Ну и главврачу Маргулису. Как завещал персонаж песни Высоцкого в сходном с тобой душевном состоянии.

    6
    36
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го ноября

    недостоин жить в ГестапЛаге. те кто уехал, выдавили-этим повезло. те кто остался в этом концлагере, ну добро пожаловать в ад.

    вообще кто принимает не законы, исполняет не законы-всем им светят куча уголовных статей и леса на севере Коми

    39
    4
  • С
    Сарказм
    20-го ноября

    В чем визг? Чувак сам, добровольно, принял гражданство чужой страны (т.е. совершенно официально согласился, что он теперь в Латвии на птичьих правах и может быть лишен этих прав по решению компетентных органов), но при этом развернул столь бурную деятельность (видимо вел враждебную государству пропаганду), что удостоился персонального включения себя в список невъездных (удаетс далеко не каждому). После чего его взяли под белы рученьки и выдворили в страну гражданства, где его видимо все устраивает (иначе зачем он вел деятеьсность в интеерсах этой самой страны) Что не так-то?

    17
    72
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Сарказм
    20-го ноября

    Все так. Ты просто подонок.

    65
    10
  • А
    Антимонетарист
    20-го ноября

    Тренируются... Скоро нелояльных будут депортировать... А потом всё поменяется и будем по тем же правилам депортирвать тех то депортировал...

    74
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го ноября

    Прекрасно! Совершенно недавно польский судья оправдать и даже поддержал исполнителя террористического акта. Правильной дорогой идете.

    61
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го ноября

    Ну так украинский верховный суд тоже не признал, что вся верхушка тырила европейские деньги миллионами!

    98
    7
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    20-го ноября

    И как это в твоей нездоровой башке все взаимосвязывается?:) Все никак не могу привыкнуть к ватной нелинейной логике из учебников по психиатрии

    10
    70
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    20-го ноября

    Зато в твоей здоровой всё хдорово: есть "райский сад", где умными и добрыми людьми правят милые пони, какающие розовыми лепестками и писающие радугой. И есть страшный Мордор, где Кровавый Терран есть на завтрак украинских младенцев и во сне видит, как будет нападать на маленькую латвию. Эта логика - линейная - строго по линии желехного рельса в башке, который вместо мозга туда вложен.

    48
    6
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    20-го ноября

    О какие далеко идущие выводы из мелкого эпизода высылки неблагодарной свиньи, гадившей в гостях, но сильно возмутившейся, когда ее из этих гостей пнули ногой под зад в направлении его родной говени. Это был риторический вопрос, убогий, впрочем, продолжай бредить, кто я, чтобы вмешиватья в твои наркоглюки про каких-то поней и "терранов" (это ты имел ввиду землян, как их иногда называют в фанатстических романах, или тупо сделал 2 ошибки в одном слове, русскомирец вшивенький?)

    15
    62
Читать все комментарии

