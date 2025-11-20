Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по административному делу, в рамках которого было признано, что принудительная высылка гражданина России из Латвии произошла законно, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Верховный суд.

В решении судебного заседания указано, что Административный районный суд не только самостоятельно оценил аргументы гражданина России о возможном нарушении его частной жизни, но и обоснованно отметил, что его действия, представлявшие угрозу для безопасности Латвии, ранее уже были рассмотрены в административном производстве по поводу решения министра внутренних дел, в рамках которого гражданин России был включён в список иностранцев, которым запрещён въезд в Латвию.

Решением суда, вступившим в силу, были отклонены доводы гражданина России о нарушении его права на семейную жизнь.

Также в решении указано, что, вопреки утверждениям гражданина России, высылка не происходила унижающим человеческое достоинство способом, так как отдельные бытовые неудобства, возникшие в её ходе, не являются достаточными для констатации нарушения человеческого достоинства. Коллегия Верховного суда также отклонила аргумент о том, что Пограничная охрана действовала самоуправно, выдворяя гражданина России без указания на конкретные противоправные действия.

Кроме того, суд признал, что у гражданина России, вопреки его утверждениям, была возможность оспорить первоначальное решение о высылке, так как он был информирован об этом на понятном ему языке и фактически воспользовался этим правом.

Из обстоятельств дела следует, что гражданин России, который до 2012 года был негражданином Латвии, а затем получил российское гражданство, был включён министром внутренних дел Рихардом Козловскисом (Новое единство) в список иностранцев, которым запрещён въезд в Латвию, на основании заключения Службы военной разведки и безопасности.

Поскольку было установлено, что он физически находится на территории Латвии, Государственная пограничная охрана приняла и исполнила решение о его принудительном выдворении, задержав его и доставив до пункта пограничного контроля на границе с Россией.

После пересечения границы с РФ гражданин России обжаловал решение о принудительной высылке, утверждая, что оно нарушило его права человека на неприкосновенность частной и семейной жизни, а также что в процессе исполнения были допущены процедурные нарушения, не позволившие ему подготовиться к выдворению и защитить себя от принятого решения. Административный районный суд отклонил эту жалобу и признал решение о принудительной высылке законным.