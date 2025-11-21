Полиция начала уголовный процесс по факту поджога скамейки в Риге, в микрорайоне Тейка, сообщили в Госполиции.

В День провозглашения независимости Латвии, 18 ноября правоохранители получили информацию о преднамеренном поджоге скамейки у одного из многоквартирных домов в микрорайоне Тейка. Был начат уголовный процесс и проведен опрос жителей дома.

Два дня спустя сотрудники полиции прибыли на место происшествия, где встретили мужчину 1984 года рождения, который объяснил, что не хотел сжечь скамейку и очень сожалеет о содеянном.

Мужчина указал, что у него весьма необычное хобби — строить различные здания из спичек. В данном случае он, помимо уже построенных домиков, хотел создать еще и спичечную церковь, однако задуманная постройка не удалась, и, вероятно поддавшись эмоциям, он поджег все построенные домики. Мужчина занимался своим хобби на скамейке у дома, которая сгорела вместе со всеми его спичечными сооружениями.

Мужчина задержан, и к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за различных правонарушений.

Уголовный процесс начат по статье о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества, если оно совершено путем поджога.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.