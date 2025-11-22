В течение 10 дней преступники хладнокровно выбирали способ убийства, шутили над смертью Яны, а когда оказались на скамье подсудимых, просили о пощаде.

17 ноября 2025 года в зале суда города Атырау воцарилась напряженная тишина — был оглашен вердикт по делу, которое потрясло весь Казахстан и соседние страны. Специализированный межрайонный суд вынес беспрецедентное решение: 24-летний Ризуан Хайржанов и 25-летний Алтынбек Катимов приговорены к пожизненному заключению в учреждении чрезвычайной безопасности за убийство 23-летней Яны Легкодимовой.

Этот процесс, длившийся почти два месяца и состоявший из 26 томов материалов, потряс общество не только жестокостью преступления, но и леденящими душу подробностями, которые всплыли во время следствия и судебных заседаний.

История, которая началась как романтическая драма, очень быстро превратилась в настоящий фильм ужасов. Яна Легкодимова была талантливой выпускницей магистратуры — на защите диплома она получила 100 баллов из 100 возможных. Вся жизнь девушки крутилась вокруг учебы. Однако летом 2024 года она познакомилась с Ризуаном Хайржановым и впервые влюбилась.

На фотографиях Ризуан выглядит воспитанным и интеллигентным молодым человеком, однако внешность, как это часто бывает, оказалась обманчива.

18 октября 2024 года Яна получила от Хайржанова сообщение: он предложил встретиться и поговорить — девушка согласилась. Вечером того же дня преступник подъехал к дому Яны. Она вышла из квартиры, не взяв с собой даже куртку — рассчитывала быстро вернуться. Однако больше ее никто не видел живой.

Когда на следующий день Яна не вышла на связь, ее мать, Галина Легкодимова, находившаяся в командировке, срочно вернулась домой. С дочкой женщина была очень близка, и когда она не ответила на звонки, сразу же поняла: происходит что-то неладное. Дома, в комнате дочки, она нашла дневник Яны и сразу догодалась, кто причастен к ее исчезновению. Для Галины этот блокнот стал неожиданной находкой. Раньше Яна никогда не вела личный дневник.

Полиции довольно быстро удалось найти и задержать подозреваемых. То, что открылось следствию, шокировало даже опытных оперативников. После задержания Хайржанов и Катимов признались, что убили Легкодимову. Мотивом послужил страх Ризуана перед тем, что Яна расскажет об их отношениях девушке, на которой он, по его словам, собирался жениться. Алтынбек же находился под полным влиянием друга — он был готов исполнить любую его просьбу. Их взаимоотношения ярко показывает то, что Катимов называл Хайржанова «пирожочком».

Настоящий ужас вызвала восстановленная переписка между убийцами, которая была зачитана в суде. Оказалось, что на протяжении десяти дней преступники хладнокровно планировали расправу. За это время они успели обсудить около 20 различных способов убийства. При этом друзья постоянно шутили над будущей смертью девушки и повторяли, что она этого заслужила. «Все должно пройти идеально», — писали они друг другу.

В ночь убийства Ризуан забрал Яну и повез к себе домой. Что там происходило с девушкой, неизвестно до сих пор. Но в переписке убийцы обсуждали, насколько сильно девушка напугана, видимо, надеясь, что теперь она ничего не расскажет. Позже Хайржанов повез Легкодимову якобы домой, однако в квартиру она так и не зашла. Он задушил девушку в своем автомобиле, в то время как Алтынбек держал дверь, чтобы она не смогла выбраться. Следствие установило, что одному из нападавших удалось сломать девушке кисти рук, тем самым лишив ее возможности сопротивляться. Все это известно следствию, потому что Ризуан и Алтынбек совершили убийство прямо под камерами видеонаблюдения.

Когда Яна умерла, преступники отправились к реке — там Ризуан разделся и занес тело девушки в реку. А после убийцы отправились пить пиво с виски. На следующий день убийцы общались не о совершенном преступлении, а обсуждали, насколько сильно их мучает похмелье.